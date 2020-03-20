Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen’in

Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajı



Mübarek üç ayların başında idrak ettiğimiz Regaib Kandilinin ardından Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (SAV) hikmet dolu yolculuğu olan mübarek Miraç Kandiline erişmenin sevincini yaşıyoruz.

İslam Aleminin ve milletimizin Miraç Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin içerisinden geçmekte olduğumuz bu zor günlerde tüm insanlığın sağlık, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Miraç, Peygamber Efendimizin (SAV) Mekke’deki Mescidi Haram’dan Kudüs’teki Mescidi Aksa’ya, oradan da göklere yükseltildiği ve Rabbimizin huzuruna kabul edildiği mübarek ve müstesna bir gecedir.

Miracın özünde kötülüklerden temizlenme, insanlığın yararına değerler üretme, paylaşma, sorumluluk ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek yüce mertebelere ulaşmak vardır.

Miraç bir yükseliştir. Tüm kötü duygulardan arınarak tertemiz bir kulluğa en yüce mertebeye ulaşmaktır.

Her şeyden evvel bu hadise efendimizin 63 yıllık çileli hayatının en zorlu döneminde meydana gelmiştir. Bu yolculuk bize hak yolda sabrı, sebatı, yılmamayı, Alah´a tevekkülü anlatır.

Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, sevgi ve barış tohumlarının ekilmesine katkı sağlayalım.

Yine vatandaşlarımızın sağlığını korumayı, özellikle yaşlıların can güvenliğini sağlamayı hedefleyen, muhtemel zararları önlemeye yönelik devletimizce alınan Korona Virüs kararlarının uygulanmasının da insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu belirtmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Müslüman Aleminin ve hemşehrilerimin Miraç Kandilini tebrik ediyor, bu gecede yapılan duaların; İslam dünyasının birlik, dirlik ve beraberliğine, kardeşliğimizin güçlenmesine, insanlığın sağlık, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Vatanımız için şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.