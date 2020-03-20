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Türkiye'de son dakika haberi: Koronavirüs alarmı! 81 ilde önlemler arttırıldı

Türkiye'de son dakika haberi: Koronavirüs alarmı! 81 ilde önlemler arttırıldı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Türkiye'de son dakika koronavirüs alarmı! 81 ilde önlemler arttırıldı
Son dakika haberi: Türkiye'de koronavirüs vakalarının sayısı 359'a yükselmesinin ardından yurt içinde önlemler arttırılmaya başlandı. 81 ilde bulunan kamu ve özel kuruluşlar alarm durumuna geçerken vatandaşlar da sokağa çıkmama konusunda tedbiri elden bırakmadı. Dünyayı saran koronavirüs tehlikesine karşı Türkiye'deki bir çok kurum kepenkleri indirdi.

Son dakika haberi: Koronavirüs vakalarının gün be gün artması üzerine Türkiye işi sıkı tutmak için önlemlerini almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşlar sokağa çıkmazken özel ve kamu kurum ve kuruluşları ise önlem amaçlı çalışanlarına evden çalışma izni verdi. Şirkette çalışmaya devam edenler için ise ateş ölçümü gibi tedbirlerin alındığı haberleri geldi. 

BALIKESİR'DE AVM'LER KAPATILDI
Balıkesir'de il merkezinde bulunan alışveriş merkezleri korona virüs pandemisi nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

ADLİYEDE ATEŞÖLÇER ÖNLEMİ
Bakırköy Adalet Sarayı’nda Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların ateş ölçer ile kontrolleri yapılıyor.
Çin'de ortaya çıkıp kısa sürede dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen Korona virüse yönelik alınan önlemler kapsamında Bakırköy Adliyesinde vatandaşlar ateş ölçer ile kontrol edilip adliyeye alınıyor.

KAMU KURUMLARINDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
Bayburt Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kamu alanları başta olmak üzere kentin dört bir yanında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor.
Bayburt Belediyesi ekipleri, korona virüs salgınına karşı vatandaşların sağlığını korumak için okul, cami ve Aile Sağlığı Merkezlerinin yanı sıra çeşitli kamu kuruluşunda dezenfekte çalışması yaptı.

TAKSİLER İÇİN DEZENFEKTE ÖNLEMİ
Korona virüs salgınının ülkemizde görülmesinin ardından Tekirdağ'daki taksilerde ve taksi duraklarında dezenfekte çalışması başlatıldı.Son dakika haberi - Koronavirüse karşı mücadele ticari taksilerde de devam ediyor.

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OTO VE HAYVAN PAZARLARINDA FAALİYETLER DURDURULDU
Elazığ Valiliği, korona virüsü tedbirleri kapsamında oto ve hayvan pazarlarının faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada," Korona virüsü salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 2020/08 sayılı kararıyla ilimiz genelinde vatandaşlarımızın toplu olarak bulundukları oto pazarı ve hayvan pazarının faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştur" denildi.

AT YARIŞLARI ERTELENDİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli corona virüs sonrası Türkiye'nin gıda stoğu ile ilgili, "Hazırlıklıyız, Gıda stokları yeterli. Et, balık, tavuk, yumurta stoklarımız yeterli" dedi. Pakdemirli çiftçiye destek ödemelerinin de bugün hesaplara yatacağını bildirdi. Pakdemirli öte yandan at yarışlarının da ertelendiğini açıkladı.

SABUN VE ÇAMAŞIR SUYU DAĞITTILAR
Kilis Belediyesi ekipleri, kentteki tüm evleri dolaşarak, sabun ve çamaşır suyu dağıttı. Koronavirüse karşı uyarı da yapılarak, zorunlu olmadıkça halktan dışarı çıkmamaları ve kişisel önlemlerini almaları istendi. Kent sakinleri de uygulama için belediye ekiplerine teşekkür etti.

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OTOGARLARDA DA TEMİZLİK
Erzurum Otogarı’nda korona virüsüne karşı dezenfekte işlemi yapıldı.
Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Erzurum Otogarı ve çevresinde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler otogarda bulunan firma yazıhanelerine, ortak kullanım alanlarına ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan otobüslere titizlikle ilaçlama yaparak şehir çapında çalışmalarına devam etti.Son dakika- Yoğunluğun en çok olduğu yerlerden olan otogarlarda da koronavirüs önlemleri alınıyor.

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ECZANE'DE NAYLON ÖNLEMİ
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir eczacı, korona virüs (covid-19) salgını nedeniyle şeffaf naylon gererek çalışanların müşteri ile temasını önledi.

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BELEDİYE BANKLARI KALDIRDI GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKTİ
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar korona virüs tedbirlerini dinlemeyip banklarda oturmaya devam edince belediye ekipleri bankları kaldırdı ve oturma alanlarını güvenlik şeridiyle kapattı.
Kızıltepe'de korona virüs tedbirlerine aldırış etmeden Cumhuriyet Meydanında toplu halde oturan vatandaşlar belediyeyi harekete geçirdi. Sabah saatlerinde meydana gelen zabıta ekipleri bankları söktü. Sökülen banklar ekipler tarafından römorklarla alandan götürüldü. Ayrıca meydan oturma alanlarına güvenlik şeridi çekildi. Güvenlik şeridi üzerine “sağlığınız için lütfen oturmayınız” uyarısı asıldı.

2 AY KİRA ALMAYACAKLAR
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindekorona virüs salgını nedeniyle kapatılan belediyeye ait olan iş yerlerindeki kiracılardan 2 ay kira ücreti alınmayacağı duyuruldu.
Oğuzeli Belediyesi, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge gereğince Korona Virüs salgını önlemleri kapsamında kapatılma kararı alınan belediyeye ait olan iş yerlerindeki kiracılardan 2 ay boyunca kira ücreti alınmayacağını duyurdu.

PAZARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
Pazarcı esnafına eldiven ve maske dağıtarak bilgilendirdiklerini söyleyen Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, “Biz Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler odası olarak pazarlarımızda hijyene çok önem vermekteyiz. Korona virüs çıktığından beri biz pazar yerlerimizdeki denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta itibari ile komple eldiven dağıttık, maske dağıttık pazar yerlerimizde ve esnaflarımızı bilinçlendirdik. Şu anda pazarcı esnafımız pazar yerlerinde eldivensiz satış yapmamakta, hepsinde eldiven takılıdır. Hem sağlığı hem de müşteri sağlığı açısından. Birçok kısmı da maske takmaktadır. Bu konuyla ilgili çok dikkatli olmamız gerekir” dedi.

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HASTANE MASKE TALEP ETTİ GÖNÜLLÜLER DİKMEYE BAŞLADI
Mersin'in Erdemli ilçesinde gönüllü usta öğreticiler, Erdemli Devlet Hastanesinin talebi üzerine günde 5 bin adet üretim hedefiyle 'maske' dikimine başladı.

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NİKAH TÖRENİNDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
Bursa'da, Arife Abik ile Salih Ekin çiftinin nikah töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında, davetli olmadan, maske takılarak, yapıldı. Gelin ve damat nikah salonuna girmeden önce ellerini dezenfektanla temizledi.

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