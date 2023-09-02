7 Bine Yakın Öğrenci SDÜ'ye Kayıt Yaptırdı

7 Bin Öğrenci Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Yerini Aldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre bu yıl Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen 7 binin üzerinde öğrenci, Üniversitemizi tercih etti ve kayıtlarını tamamladı.

Yapılan değerlendirmelere göre, lisans programlarına 5 bin 314, önlisans programlarına ise bin 516 öğrenci olmak üzere toplamda 6 bin 830 öğrenci kayıt yaptırdı. Bu sonuçlarla birlikte lisans yerleştirme oranı yüzde 95,90, önlisans yerleştirme oranı ise yüzde 93,35 olarak gerçekleşti. Toplam yerleştirme oranı ise yüzde 95,32 olarak kayıtlara geçti.

Yeni öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, başarılarla dolu bir öğrenim dönemi geçirmelerini temenni ediyoruz.