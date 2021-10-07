Bakan Koca'dan son dakika 3. doz aşı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, "Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olanlarınsa 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz." dedi.
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz." dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Koca, "Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. İNAKTİF AŞI OLANLARINSA 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz." açıklamasında bulundu.
"KRİTİK BİR YÜK"
"Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir." diyen Koca, "Bu durumun KRİTİK BİR YÜK olduğunun farkında olmalıyız. Kişilerin genç olması sebebiyle sağlık sistemi zorlanmıyor olsa da sayı çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.