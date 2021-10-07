Bakan Koca'dan son dakika 3. doz aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, "Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olanlarınsa 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz." dedi.

SON DAKİKA HABERİ:

"KRİTİK BİR YÜK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz." dedi.Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Koca, "." açıklamasında bulundu."Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir." diyen Koca,değerlendirmesinde bulundu.