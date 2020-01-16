Tarım Sigortaları Kapsamı ile İlgili Karar Yayınlandı

İsteğe bağlı olarak Yağ Gülünde "don" riskinin verdiği zararlar,

Su ürünleri hayat sigortasında isteğe bağlı olmak üzere "hırsızlık" riski,

Devlet destekli bitkisel ürün sigortasında mısır (tatlı), biberiye, ketencik ve çamfıstığı ürünleri ile bitkisel ürün sigortası bünyesindeki ağaç-fidan sigortasında çay, çamfıstığı ve sumak ürünleri dolu paketine dahil edilmiş; ayrıca, isteğe bağlı olarak sumak ürününde don riski, teminat kapsamına alınmıştır.

Açık alanda yetiştirilen meyvelerde ve Yağ Gülünde; verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine 1/3 oranında ek prim desteği, uygulamaya alınmıştır.

2020 Yılı Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı 25/12/2019 tarihli ve 30959 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.Mevcut kapsama ilave olarak 2020 yılında ilk defa;Ayrıca, İlimiz 2020 yılı İlçeler bazında Tarsim poliçe son kabul tarihleri, Bitkisel Ürün Sigortaları ilk ve son kabul tarihleri ile İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ilk ve son kabul tarihleri açıklanmıştır.Üreticilerimiz ayrıntılı bilgilere İl Müdürlüğümüzün isparta.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.Tüm çiftçilerimize ilanen duyurulur.