ISPARTA PİLOT GARAGE OTO EKSPERTİZ'DEN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

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Aracınız Hakkında En Detaylı Rapor Elinizde!

Isparta'da detaylı bir raporla aracın durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

kısa bir süre

, sizlere kusursuz bir araç raporlaması sunabilmektedir.

Adres:

Sanayi mahallesi 3241. Sk. No:16

Randevu ve Bilgi için Telefon:

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MOTOR PERFORMANS TESTİ

Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Otomobilin motor performans testini dinamometre cihazı kullanarak yapıyoruz. Araçlarda motorun gücünü ve torkunu ölçmeye yarar.

ARIZA TESPİT

Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Oto Arıza Tespit cihazıyla her marka ve model araç için bilgisayarlı arıza tespit cihazı kullanarak motordaki varsa arızaları tespit ediyoruz.

BOYA KAPORTA TESTİ

Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Otomobil alım satımlarında en önemli unsur boya ve kaportanın daha önceden işlem görüp görmediğidir. Tüm kaporta elektronik olarak kontrol edilir.

SÜSPANSİYON TESTİ

Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Araç alım satımı sırasında test sürüşleriyle anlaşılamayacak sorunlardan birtaneside süspansiyon sisteminin durumudur.

ALT KONTROL TESTİ

Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Oto lifti ile araç kaldırılarak alt kısmı gözle incelenir. Otomobilin alt kısmından bir darbeye maruz kalıp kalmadığı, ön takımı ve tüm alt aksam kontrol edilir.

FREN TESTİ

Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Araç fren test cihazlarıyla hassas ölçümler sayesinde araç fren sistemindeki sorunlar grafik halinde rapor edililir. Hangi tekerde sorun olduğu tespit edilebiliyor.

YANAL KAYMA TESTİ

Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Aracınızın yanal kayma testini 1 km lik düz yol boyunca direksiyonu bıraktığınızda ki sapma mesafesini hesaplayarak rapor halinde sunuyoruz.

İÇ DIŞ EKSPERTİZ

Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Otomobille ilgili iç ve dış tüm kontroller detaylı bir şekilde son teknolojik cihazlarla uzman personelimiz tarafından bilgisayarlarla yapılmaktadır.

SONUÇ / OTO EKSPERTİZ RAPORU

Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Otomobilinizi güvenerek alım satımını yapabileceğinize dair detaylı bir raporu yazılı olarak siz değerli müşterilerimize veriyoruz.

İkinci el araç alacaklara LPG'li araçlarda hatalı işlem vearaçlarla ilgili önemli bilgi verdi.2011-2018 yılları arasında trafiğe kayıtlı araçlar içerisinde LPG yakıt seçeneğine sahip araçlar, pazar payında liderliği sürdürürken, son 3 yıldır dizel araçların hemen ardından geliyor.Bugün yollardaki otomobillerin yüzde 36.4'ünü LPG'li araçlar oluştururken, ilk önceliği tasarruf olan tüketicilerin gözdesi olmaya devam ediyor. Ancak bu amaçla satın alınan ikinci el LPG'li araçların birçoğunda önemli problemlere rastlanabiliyor.LPG sistemine sahip bir araç satın almayı düşünen tüketicilerin detaylı dyno-performans testi ve diagnostik kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğine dikkat çeken Pilot Garage Oto Ekspertiz Isparta Şubesi Yöneticileri Doğan Altun ve Kaan Altun ,dedi.Detaylı ekspertiz dışında tüketicilerin LPG sisteminin garantisine ve ruhsata işlenip işlenmediğine de dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Pilot Doğan Altun ve Kaan Altun,uyarısında bulundu.