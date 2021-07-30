Isparta Pilot Garage Oto Ekspertiz Şubesi: İkinci el araç alacaklara LPG'li araçlarda hatalı işlem ve 'change' araçlarla ilgili önemli bilgi verdi.
2011-2018 yılları arasında trafiğe kayıtlı araçlar içerisinde LPG yakıt seçeneğine sahip araçlar, pazar payında liderliği sürdürürken, son 3 yıldır dizel araçların hemen ardından geliyor.
Bugün yollardaki otomobillerin yüzde 36.4'ünü LPG'li araçlar oluştururken, ilk önceliği tasarruf olan tüketicilerin gözdesi olmaya devam ediyor. Ancak bu amaçla satın alınan ikinci el LPG'li araçların birçoğunda önemli problemlere rastlanabiliyor.
LPG sistemine sahip bir araç satın almayı düşünen tüketicilerin detaylı dyno-performans testi ve diagnostik kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğine dikkat çeken Pilot Garage Oto Ekspertiz Isparta Şubesi Yöneticileri Doğan Altun ve Kaan Altun , "Otomobilin arıza lambası yakması, zor çalışması, teklemesi, bir problem olduğuna işaret eder. Yakıt tankı, enjektörlerin kontrolü ve kapsamlı arıza tespit işlemleriyle sorunlar teşhis edilmeli. Birçok LPG'li araçta, araca uygun olmayan, daha düşük beygirli motorlara uygun basit enjektörler kullanılıyor, yanlış montaj ve programlama işlemi yapılıyor" dedi.
Detaylı ekspertiz dışında tüketicilerin LPG sisteminin garantisine ve ruhsata işlenip işlenmediğine de dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Pilot Doğan Altun ve Kaan Altun, "Maliyeti düşük tutmak için yapılan hatalı işlemler sebebiyle tüm sistemi değiştirmek gerekiyor. Günümüzde yeni bir LPG sistemi 10-20 bin TL ekstra masraf anlamına geliyor, ve önemli bir ayrıntı da dolandırıcılık vakalarının sıklıkla yaşandığı ikinci el araç sektöründeki en önemli konulardan birisi olan 'change' araçlarla ilgili olarak ruhsat bilgisinde yazan plaka, şasi ve motor numarasıyla, aracın somut bilgilerinin eşleştirilmesi çok önemli bir husus. Ekspertiz ve check-up esnasında, şasi numaralarının yazılı olduğu podye, kapı eşiği, araç tabanı gibi bölümlerde kaynak, kesme, kazıma işlemi olup olmadığı titizlikle incelenmeli. Yine aynı şekilde aracın hasar kaydı bilgileriyle ekspertiz bilgilerinde eşleşme yoksa, tüketiciler detaylı ekspertizde ısrarcı olsun" uyarısında bulundu.
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