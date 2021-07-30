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ISPARTA OTO EKSPERTİZ

2. EL ARAÇ ALACAKLAR İÇİN ISPARTA PİLOT GARAGE OTO EKSPERTİZ'DEN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

2. EL ARAÇ ALACAKLAR İÇİN ISPARTA PİLOT GARAGE OTO EKSPERTİZ'DEN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
ISPARTA
G.Tarihi: 30.07.2021 01:38
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARI
ISPARTA PİLOT GARAGE OTO EKSPERTİZ'DEN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
  Isparta Pilot Garage Oto Ekspertiz Şubesi: İkinci el araç alacaklara LPG'li araçlarda hatalı işlem ve 'change' araçlarla ilgili önemli bilgi verdi.

2011-2018 yılları arasında trafiğe kayıtlı araçlar içerisinde LPG yakıt seçeneğine sahip araçlar, pazar payında liderliği sürdürürken, son 3 yıldır dizel araçların hemen ardından geliyor.
Bugün yollardaki otomobillerin yüzde 36.4'ünü LPG'li araçlar oluştururken, ilk önceliği tasarruf olan tüketicilerin gözdesi olmaya devam ediyor. Ancak bu amaçla satın alınan ikinci el LPG'li araçların birçoğunda önemli problemlere rastlanabiliyor.
LPG sistemine sahip bir araç satın almayı düşünen tüketicilerin detaylı dyno-performans testi ve diagnostik kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğine dikkat çeken Pilot Garage Oto Ekspertiz Isparta Şubesi Yöneticileri Doğan Altun ve Kaan Altun , "Otomobilin arıza lambası yakması, zor çalışması, teklemesi, bir problem olduğuna işaret eder. Yakıt tankı, enjektörlerin kontrolü ve kapsamlı arıza tespit işlemleriyle sorunlar teşhis edilmeli. Birçok LPG'li araçta, araca uygun olmayan, daha düşük beygirli motorlara uygun basit enjektörler kullanılıyor, yanlış montaj ve programlama işlemi yapılıyor" dedi.

Detaylı ekspertiz dışında tüketicilerin LPG sisteminin garantisine ve ruhsata işlenip işlenmediğine de dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Pilot Doğan Altun ve Kaan Altun, "Maliyeti düşük tutmak için yapılan hatalı işlemler sebebiyle tüm sistemi değiştirmek gerekiyor. Günümüzde yeni bir LPG sistemi 10-20 bin TL ekstra masraf anlamına geliyor, ve önemli bir ayrıntı da dolandırıcılık vakalarının sıklıkla yaşandığı ikinci el araç sektöründeki en önemli konulardan birisi olan 'change' araçlarla ilgili olarak ruhsat bilgisinde yazan plaka, şasi ve motor numarasıyla, aracın somut bilgilerinin eşleştirilmesi çok önemli bir husus. Ekspertiz ve check-up esnasında, şasi numaralarının yazılı olduğu podye, kapı eşiği, araç tabanı gibi bölümlerde kaynak, kesme, kazıma işlemi olup olmadığı titizlikle incelenmeli. Yine aynı şekilde aracın hasar kaydı bilgileriyle ekspertiz bilgilerinde eşleşme yoksa, tüketiciler detaylı ekspertizde ısrarcı olsun" uyarısında bulundu.

Aracınız Hakkında En Detaylı Rapor Elinizde!
Isparta'da  detaylı bir raporla aracın durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Pilot Garage  Oto  Ekspertiz kısa bir süre içerisinde, sizlere kusursuz bir araç raporlaması sunabilmektedir.

Adres: Sanayi mahallesi  3241. Sk. No:16 ISPARTA
Randevu ve Bilgi için Telefon:  0 551 002 32 32
Website ispartapilotgarage.com


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Pilot Garage oto ekspertiz yapılan başlıca ekspertiz hizmetlerini şöyle sıralıyor...
MOTOR PERFORMANS TESTİ
Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Otomobilin motor performans testini dinamometre cihazı kullanarak yapıyoruz. Araçlarda motorun gücünü ve torkunu ölçmeye yarar.
ARIZA TESPİT
Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Oto Arıza Tespit cihazıyla her marka ve model araç için bilgisayarlı arıza tespit cihazı kullanarak motordaki varsa arızaları tespit ediyoruz.
BOYA KAPORTA TESTİ
Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Otomobil alım satımlarında en önemli unsur boya ve kaportanın daha önceden işlem görüp görmediğidir. Tüm kaporta elektronik olarak kontrol edilir.
SÜSPANSİYON TESTİ
Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Araç alım satımı sırasında test sürüşleriyle anlaşılamayacak sorunlardan birtaneside süspansiyon sisteminin durumudur.
ALT KONTROL TESTİ
Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Oto lifti ile araç kaldırılarak alt kısmı gözle incelenir. Otomobilin alt kısmından bir darbeye maruz kalıp kalmadığı, ön takımı ve tüm alt aksam kontrol edilir.
FREN TESTİ
Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Araç fren test cihazlarıyla hassas ölçümler sayesinde araç fren sistemindeki sorunlar grafik halinde rapor edililir. Hangi tekerde sorun olduğu tespit edilebiliyor.
YANAL KAYMA TESTİ
Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Aracınızın yanal kayma testini 1 km lik düz yol boyunca direksiyonu bıraktığınızda ki sapma mesafesini hesaplayarak rapor halinde sunuyoruz.
İÇ DIŞ EKSPERTİZ
Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Otomobille ilgili iç ve dış tüm kontroller detaylı bir şekilde son teknolojik cihazlarla uzman personelimiz tarafından bilgisayarlarla yapılmaktadır.
SONUÇ / OTO EKSPERTİZ RAPORU
Pilot Garage Isparta Oto Ekspertiz Bayinde Otomobilinizi güvenerek alım satımını yapabileceğinize dair detaylı bir raporu yazılı olarak siz değerli müşterilerimize veriyoruz.
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