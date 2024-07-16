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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Akşam Programı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Akşam Programı
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### 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Akşam Programı

**15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü** etkinlikleri, akşam düzenlenen bir dizi etkinlikle devam etti. **Isparta Belediyesi** önünden başlayan kortejle devam eden programa **Vali Aydın Baruş**, Isparta Milletvekilleri **Mehmet Uğur Gökgöz**, **Osman Zabun** ve **Hasan Basri Sönmez**, Belediye Başkanı **Şükrü Başdeğirmen**, askeri, adli ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kortej, ellerinde Türk bayraklarıyla Isparta Belediyesi önünden hareket ederek, mehteran takımı eşliğinde Isparta Valiliği önünde bulunan **15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı**'na kadar yürüdü.

#### Etkinlik Programı
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki etkinlikler, Cumhurbaşkanı **Recep Tayyip Erdoğan**'ın konuşmasının alanda bulunanlar tarafından dinlenmesiyle başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak **İstiklal Marşı** okundu.

Program, **Kur’an-ı Kerim tilaveti** ve dua edilmesiyle devam etti. Daha sonra ise protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

#### Vali Aydın Baruş'un Konuşması
Vali Baruş, konuşmasında şunları söyledi:

> "Saygıdeğer Ispartalılar, sizleri en derin hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin 8. yıldönümünde, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, bu destansı mücadeleyi yad etmek ve şehadet makamına yürüyen Aziz Şehitlerimizi anmak, o gecede kendini vatana ve millete siper eden kahraman gazilerimizi hatırlamak üzere bir araya geldik. Bu anlamlı program vesilesiyle, 15 Temmuz 2016'da, canlarını vatanımızın ve milletimizin bekası için, göğsünü siper eden şehitlerimizin aziz hatırasını yad eden sizlere teşekkür ediyor, tüm katılımcıları en derin hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum.

> Isparta insanının bu mücadeleyi ve kahramanlarını yad etmesi, 8 yıl önce bu gece yaşanan ihaneti unutmaması vatanına ve milletine karşı bağlılığının açık bir göstergesidir. Bu meydandaki manzara, milli değerlerimize olan sadakatin, şehitlerimizin emanetine olan vefakârlığın, Isparta olarak birliğimize olan inancın ifadesidir. Bu manzarayı oluşturan değerli kardeşlerim, sizleri can-ı gönülden tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.

> Kıymetli kardeşlerim, her milletin milli benliğini inşa eden, zor zamanlarında verdiği varlık-yokluk mücadelesinde dönüm noktası teşkil eden anlar vardır. Türk Milleti, Anadolu topraklarında yaklaşık bin yıldır, var olma ve mevcudiyetini baki kılma mücadelesi vermektedir. Aziz milletimiz, tarihi boyunca, vatanına ve mukaddes değerlerine kast eden düşmanlarla cansiperane bir anlayışla mücadele etmiş, iman ve cesareti sayesinde her türlü imkânsızlığın üstesinden gelmeyi başarmıştır.

> 15 Temmuz'da, hayatlarını vatana ve bu Aziz Millete siper ederek demokrasi destanı yazan aziz şehitlerimize olan borcumuzu asla ödeyemeyiz. Şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve vefa borcumuz vardır. Bu borcu ifa etmek için üzerimize düşen vazifeler olduğunu asla unutmayacağız. 15 Temmuz Diriliş Ruhunu benliğimizde ve kalbimizde daima yaşatacağız. Ülkemizi ve milletimizi, hiçbir menfaat gözetmeksizin, pazarlıksız ve içten seveceğiz."

#### Diğer Etkinlikler
Konuşmaların ardından, **Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları** tarafından gerçekleştirilen şehitler koşusuyla program alanına getirilen sancak, milli halterci **Fatmagül Çevik** tarafından Vali Baruş’a teslim edildi.

Programda öğrenciler tarafından kahramanlık şiirleri okundu. Programın son bölümünde ses sanatçısı **Ertuğrul Kiraz**, kahramanlık türkülerini seslendirdi.

#### Demokrasi Nöbeti
Minarelerden sela okunmasıyla demokrasi nöbetine geçen Ispartalılar, sabahın ilk ışıklarına kadar **15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda** nöbet tutmaya devam etti. Vali Baruş, alanda bulunan stantları da gezerek gece boyu demokrasi nöbetinde olan vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
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