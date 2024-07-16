Meşhur Adıyamanlı Samet Usta Isparta'da!

Isparta'da çiğköfte severlere müjde! Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan, lezzetiyle efsaneleşmiş Adıyaman Çiğköftecisi Samet Usta, Isparta'da yeni şubesini açtı!

Neden Samet Usta?

Gerçek çiğköfte lezzetini, uygun fiyata ve yüksek kaliteyle bulabileceğiniz bu yeni şubede, her lokmada Adıyaman'ın geleneksel tatlarını hissedeceksiniz. Hakiki Adıyaman usulü orijinal çiğköfte burada... Kalitesi tescilli ve patentlidir!

Özel Açılış Fırsatları

OTDÜ'lü Nilgün Uysal'ın yönetimindeki bu yeni şube, açılışa özel fırsatlarla dolu. Nilgün Hanım'ın titizliği ve Samet Usta'nın ustalığıyla, Isparta'daki çiğköfte deneyiminiz bambaşka olacak. Bu fırsatları kaçırmayın!

Adres: Çelebiler Mahallesi 119 Cadde No: 25/1

Telefon: 0 (536) 870 18 16

Meşhur Adıyamanlı Samet Usta'nın Isparta şubesinde, sevdiklerinizle birlikte bu eşsiz lezzeti tadarken, hem damak tadınızı şenlendirecek hem de bütçenize dost bir deneyim yaşayacaksınız. Gerçek çiğköfte lezzetini denemek için daha fazla beklemeyin!

Samet Usta'nın Isparta şubesi, çiğköfteye olan aşkınızı yeniden alevlendirecek. Kalitesi, lezzeti ve uygun fiyatlarıyla sizi mest edecek. Isparta'da çiğköfte denince artık akla ilk gelen yer Samet Usta olacak!

Samet Usta: Kalite, Lezzet, Uygun Fiyat!

Bu efsanevi lezzeti tatmak ve açılışa özel fırsatlardan yararlanmak için hemen Samet Usta'ya uğrayın. Isparta, çiğköfteyi Samet Usta ile yeniden keşfediyor!

