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Dev Zam: Arabası Olan Herkes Ayvayı Yedi

Dev Zam: Arabası Olan Herkes Ayvayı Yedi
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HGS'ye Dev Zam: Arabası Olan Herkes Ayvayı Yedi

Arabası olan herkes yandı, artık Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) fiyatlar tamamen değişti. 9 Temmuz 2024 tarihinden itibaren HGS alt limit fiyatlarına yüzde 40 zam yapılacağı açıklandı. Bu zam, 1 Nisan'da yapılan yüzde 75'lik zammın ardından ikinci zam olarak gerçekleşti.

Zammın Gerekçesi

Zammın gerekçesi olarak otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliği yaşanmasının önüne geçilmesi gösteriliyor. Yeni zamla birlikte 1. sınıf HGS ürünlerinde otomatik yükleme tutarı 245 TL olarak belirlendi. Bankalar, bu hafta içinde müşterilerine bilgilendirme mesajları gönderecek.

Ekonomistlerden Tepki

Ekonomistler, HGS zammının enflasyonu düşürme hedefiyle çeliştiğini ve Türkiye'de uzun süre daha yüksek enflasyon görüleceğini belirterek zamma tepki gösterdiler. Milyonlarca sürücü, HGS geçişlerinde daha fazla ücret ödeyecek. Otomatik yükleme tutarındaki artış, sürücülerin bütçelerini zorlayacak. Zam, enflasyonu daha da yukarı çekebilecek etkiye sahip.

HGS Yüklemeleri ve Bilgilendirme

HGS yüklemelerini bankaların mobil uygulamaları veya internet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz. Otomatik yükleme limitinizi güncellemek için bankanızla iletişime geçebilirsiniz. Güncel HGS fiyatları hakkında bilgi almak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Diğer Zamlar

Temmuz ayında elektrik, doğalgaz, akaryakıt, sigara ve alkol fiyatlarında da zam yapıldı. Ekonomistler, bu zamların enflasyonu düşürmeyi zorlaştıracağını ve uzun süre yüksek enflasyonla karşı karşıya kalınabileceğini öngörüyorlar.

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