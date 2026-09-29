Isparta’da İbo Lastik, 7/24 yol servisiyle sürücülerin yanında

Isparta’da İbo Lastik, 7/24 yol servisiyle sürücülerin yanında
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Isparta’da İbo Lastik, 7/24 yol servisiyle sürücülerin yanında

Lastik tamirinden sıfır ve ikinci el lastik satışına, lastik otelinden sökme ve takma hizmetlerine kadar birçok alanda hizmet veren İbo Lastik, Isparta Yeni Sanayi Mahallesi’ndeki iş yerinde araç sahiplerini bekliyor. Firma, 7 gün 24 saat yol servisiyle de sürücülerin lastik ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

Isparta’da araç sahiplerinin lastik ihtiyaçlarına yönelik hizmet veren İbo Lastik, geniş hizmet yelpazesiyle dikkat çekiyor. Lastik tamiri, sıfır ve ikinci el lastik satışı, sökme ve takma işlemleri ile lastik oteli hizmetlerini bir arada sunan firma, günlük araç kullanımından yolculuk sırasında yaşanan lastik sorunlarına kadar farklı ihtiyaçlara yönelik hizmet sağlıyor.

Lastik ihtiyaçları için tek adres

Aracın yola güvenle devam edebilmesi için lastiklerin durumu büyük önem taşıyor. Lastiklerde meydana gelen hasarlar, mevsimsel değişimler ve yenileme ihtiyacı, sürücülerin lastik hizmetlerine başvurmasını gerektiriyor.

İbo Lastik, bu kapsamda lastik tamiri ve değişim işlemlerinin yanı sıra sıfır ve ikinci el lastik satış hizmetleriyle de araç sahiplerine seçenekler sunuyor. Lastik sökme ve takma işlemleriyle birlikte sunulan hizmetler, sürücülerin farklı lastik ihtiyaçlarını aynı noktada karşılamasına olanak tanıyor.

Lastik oteli hizmetiyle mevsimlik lastiklere çözüm

Mevsim geçişlerinde lastik değişimi yapan araç sahipleri için lastiklerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi de önem taşıyor. İbo Lastik, lastik oteli hizmetiyle sürücülerin mevsimlik lastiklerini saklama ihtiyacına yönelik hizmet veriyor.

Yolda kalan sürücülere 7/24 lastik servisi

İbo Lastik’in sunduğu hizmetler arasında 7 gün 24 saat yol servisi de bulunuyor. Yolculuk sırasında lastik sorunu yaşayan sürücüler, günün her saatinde firmayla iletişime geçerek yol servisi hakkında bilgi alabiliyor.

İbo Lastik nerede?

Isparta Yeni Sanayi Mahallesi, 3263 Sokak No: 4 adresinde hizmet veren İbo Lastik, Şoförler Cemiyeti’nin karşısında yer alıyor.

Lastik tamiri, lastik oteli, sıfır ve ikinci el lastik satışı, sökme ve takma işlemleri ile 7/24 yol servisi hakkında bilgi almak isteyenler firmaya telefonla ulaşabiliyor.

İBO LASTİK

Lastik hizmetleri ve 7/24 yol servisi

HİZMETLERİMİZ
  • Lastik tamiri
  • Lastik oteli
  • Sıfır lastik satışı
  • İkinci el lastik satışı
  • Lastik sökme ve takma
  • 7/24 yol servisi

TELEFON

0546 601 77 16

ADRES

Yeni Sanayi Mahallesi, 3263 Sokak No: 4, Isparta

Şoförler Cemiyeti’nin karşısı

İbo Lastik, Isparta Yeni Sanayi Mahallesi’ndeki adresinde lastik ihtiyaçları için araç sahiplerine hizmet vermeyi sürdürüyor.

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