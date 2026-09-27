Isparta’da RKA Cebeci Et kapılarını açtı: Çiftliğimizden sofranıza gelen lezzet

RKA Cebeci Et, Isparta’da hizmete başladı

Et alışverişinde yeni adres

RKA Cebeci Et nerede, iletişim bilgileri;

RKA Cebeci Et

0507 092 22 76

İşletmeciler

Ramazan Cebeci

Kadir Cebeci

Ahmet Can Cebeci

Isparta’da et ve kasap sektörüne yeni bir işletme daha katıldı. Ramazan Cebeci, Kadir Cebeci ve Ahmet Can Cebeci’nin işletmeciliğini yaptığı RKA Cebeci Et, Karaağaç Mahallesi’nde düzenlenen açılışla hizmet vermeye başladı. “Çiftliğimizden sofranıza gelen lezzet” sloganıyla yola çıkan işletme, modern mağazası ve zengin et reyonuyla dikkat çekti.Isparta’da et sektörüne yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen RKA Cebeci Et, bugün gerçekleştirilen açılışın ardından müşterilerini ağırlamaya başladı. Karaağaç Mahallesi, Doğan Kımıllı Caddesi üzerinde, Köy Garajı yolu güzergâhında hizmete giren işletme, et alışverişinde kaliteyi ve güveni ön planda tutan anlayışıyla Ispartalıların hizmetine sunuldu.Ramazan Cebeci, Kadir Cebeci ve Ahmet Can Cebeci’nin işletmeciliğini üstlendiği RKA Cebeci Et, modern tasarıma sahip mağazası ve geniş ürün teşhiriyle açılış gününde vatandaşlardan ilgi gördü.Et ürünlerinin özenle sergilendiği işletmede, kasap reyonu ve müşterilerin alışverişlerini rahatça yapabilecekleri bir mağaza düzeni oluşturuldu. İşletmenin öne çıkan sloganı ise ürünlerin kaynağına ve sofralara ulaşan lezzete vurgu yapan “Çiftliğimizden sofranıza gelen lezzet” oldu.Et alışverişinde kalite, tazelik ve güvenilir hizmet arayan vatandaşlara hitap etmeyi amaçlayan RKA Cebeci Et, Isparta’da yeni bir alışveriş noktası olarak faaliyetlerine başladı.Açılış günü işletmede bir araya gelen vatandaşlar, mağazayı gezerek ürün reyonlarını inceledi. Modern iç tasarımı ve düzenli satış alanlarıyla dikkat çeken işletme, Karaağaç Mahallesi’ndeki konumuyla da kolay ulaşılabilir bir noktada bulunuyor.Isparta’da hizmet vermeye başlayan RKA Cebeci Et, Karaağaç Mahallesi’nde, Köy Garajı yolu üzerinde müşterilerini bekliyor.Çiftliğimizden sofranıza gelen lezzetHizmete açıldıKaraağaç Mahallesi, 105 Doğan Kımıllı Caddesi, No: 126, Köy Garajı yolu üzeri, Isparta