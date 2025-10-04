Isparta’da Narkotik Ekiplerinden İki Ayrı Operasyon

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 02 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonla uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

İlk operasyonda bir ikamet ve araçta yapılan aramalarda; 1,20 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 471 adet fişek ve 5 adet şarjör bulundu. Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem yapılırken, 1 şüpheli ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan gözaltına alındı.

İkinci operasyonda ise 2 şahıs ve bir ikamette yapılan aramalarda; 6,2 gram eroin, 0,37 gram metamfetamin ve 1 adet aparat ele geçirildi. Bu operasyon sonrası 2 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.



