Isparta’da Narkotik Ekiplerinden İki Ayrı Operasyon

ISPARTA İNTİHAR HABERLERİ 0
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 02 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonla uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

İlk operasyonda bir ikamet ve araçta yapılan aramalarda; 1,20 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 471 adet fişek ve 5 adet şarjör bulundu. Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem yapılırken, 1 şüpheli ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan gözaltına alındı.

İkinci operasyonda ise 2 şahıs ve bir ikamette yapılan aramalarda; 6,2 gram eroin, 0,37 gram metamfetamin ve 1 adet aparat ele geçirildi. Bu operasyon sonrası 2 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

image

Isparta Haberleri
Isparta Haberleri
