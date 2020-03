Kabak Çekirdeğinin faydaları & nasıl tüketilmelidir: Bağırsaklara & böbreklere iyi gelir mi?

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

KABAK ÇEKİRDEĞİ HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN ZARARLARI NELERDİR?

Ağza atıldığı ilk andan itibaren kendine has lezzet bırakan kabak çekirdeği, mevsim ayırdı olmaksızın kişilerin karşı koyamayarak iştahla tükettiği kuru yemiş türüdür. Bileşiminde zengin ölçüde temel ihtiyaç maddelerini bulunduran Kabak Çekirdeğinin faydaları - zararları? Sağlığın tüm şartlar altında hiçbir sorun meydana gelmeden muhafaza edilmesi, uzun dönemde devam etmesini sağlayan Kabak Çekirdeği neye iyi gelir?Özellikle yaz mevsimi başta olmak üzere her mevsimde ağırlıklı olarak tercih edilen Kabak Çekirdeği, bağımlılık etkisi meydana getiren lezzetiyle olmazsa olmaz kuru yemiş çeşididir. Cezbedici tadıyla damaklarda kendine has bir lezzet oluşturmasının yanı sıra, insan sağlığı için de tüketilmesi ihmal edilmemesi gereken önemli ölçüde faydalarının olduğu uzmanlar tarafından da her fırsatta dile getirilmektedir. Öte yandan vitaminler ve mineraller açısından da besleyici, kalp ve damar sağlığını koruyucu, beyin fonksiyonlarını geliştirici, vücuttaki iltihapları önleyici ve bağışıklık sistemini güçlenmesinde etkisi olan Kabak Çekirdeği'ni her gün bir avuç bile tüketmek son derece yeterli olacaktır. Peki, kabak sebzesinin içerisinde yer alan çekirdeklerin kurutulması sonrasında elde edilen Kabak Çekirdeğinin faydaları nelerdir? Magnezyum, bakır, demir ve çinko açısından yüksek besin değerleri bulunan ve en fazla tüketilen kuru yemiş çeşitleri arasında önemli bir konuma sahip Kabak Çekirdeği hangi hastalıklara iyi gelir?Yüksek oranda magnezyum, bakır, demir ve çinko deposu, manganez besin değerleri içeren Kabak Çekirdeği, aynı zamanda K vitamini, E vitamini, B2 vitamini gibi vitamin açısından da zengindir.Kabak çekirdeği, beyin sağlığı için çok önemlidir. Bir avuç kabak çekirdeği günlük çinko ihtiyacını karşılarken hafızayı güçlendirmeye de yardımcı olur.Kabak çekirdeği, kalbin sağlıklı olarak kalmasını sağlayacak iyi bir antioksidan, çinko, magnezyum ve yağ asitleri kaynağıdır.Saç için mucizevi bir besin kaynağıdır. Saçlara parlaklık kazandırır. Saçların güçlenmesine yardımcı olur.Yüksek miktarda çinko içeren kabak çekirdeği, bağışıklık sistemini güçlendirir ve virüslerin vücudunuza girmesini önleyerek soğuk algınlığı gibi hastalıkların önüne geçer.İçeriğindeki çinko sayesinde özellikle kemik erimesine karşı koruma sağlar.Kabak çekirdeği de diğer kuruyemişler gibi omega – 3 yağ asitleri açısından zengin bir besindir.İçerdiği A vitamini sayesinde cildin hasarlı olan doku ve hücrelerini onarır.Amino asit bakımından zengin olan kabak çekirdeği uyku düzenin de fayda sağlayıp kaliteli uyku çekmek adına yararlıdır.Antioksidan, sağlıklı lifler ve yağlar içeren kabak çekirdeği karaciğeri koruyarak güçlenmesini sağlamaktadır.Kabak Çekirdeği, vücuttaki iskelet ve diş yapısını korumaya yardımcı olmaktadır. Kabak Çekirdeği kemiklerin güçlü kalmasında önemli rol oynar.Kabak çekirdeği, protein ve lif bakımından oldukça zengindir. Bu özelliğiyle kilo vermenize yardımcı olur.Kabak çekirdeği uyku sorunlarının giderilmesi, göz ve cilt hastalıklarından korunabilmek açısından önemli bir mineraldir.Kalp ritminin korunması ve tansiyonun düzelmesi gibi metabolik rahatsızlıklar üzerinde olumlu etkileri görülmektedir.Kabak çekirdekleri prostat hastalıkları karşısında çok etkili olan çinkoyu bol miktarda içermektedir.Aşırı aktif mesane ve idrara çıkma semptomlarını azaltıcı özelliği bulunmaktadır.Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyon hastalıklardan korunmaya yardımcı olmaktadır.Bağırsak ve kan damarlarının fonksiyonlarının iyileşmesine sağlamaktadır.Kabak Çekirdeğinin içerisinde barındırdığı besin maddeleri sayesinde stres ve depresyona iyi geldiği saptanmıştır.Kabak Çekirdeği, kalp krizi ve felç gibi hastalıkları da önleyici özelliği bulunmaktadır.Kabak çekirdeğinin içindeki lignanin maddesi göğüs kanserinin önlenmesinde etkili bir rol oynar. Ayrıca meme, mide, akciğer, prostat ve kolon kanseri gibi kanser türlerine karşı da koruma sağladığı belirtilmiştir.Kabak Çekirdeği vücuttaki iltihaplanmalara karşı mücadele eder. Hücreleri zararlı serbest radikallere karşı korumada kalkan görevi görür. Bu sayede vücudu hastalıklara karşı korumaktadır.Yüksek oranda lif içermesi sayesinde şeker hastalığı, kalp hastalığı, obezite gibi hastalıkları yakalanma oranını azaltmaktadır.Kabak Çekirdeği bağırsaklardaki parazitleri yok etmekte ve böbrek taşı oluşumunu engellemektedir.Kalori bakımından yüksek olduğu için sağlıklı beslenen kişilerin dikkatli tüketmeleri öneriliyor.Kabak çekirdeği aşırı ve bilinçsiz tüketildiği zaman kişilerde kilo sorununa neden olabiliyor.Aşırı tüketilmesi halinde kişilerde ishal gibi sorunlara yol açabiliyor.Özellikle cilt sorunu yaşayan kişilerin kabak çekirdeğini tüketirken dikkatli olmaları gerekiyor. Aksi halde ciltte sivilce gibi olumsuzluklara neden olabiliyor.Mide rahatsızlığı çeken kişiler kabak çekirdeğini günde bir tutamdan fazla tüketmemeleri öneriliyor.