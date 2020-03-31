GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Virüse karşı etkili koruma! Bağışıklığı güçlendiriyor

Virüse karşı etkili koruma! Bağışıklığı güçlendiriyor
ISPARTA HABER
43 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Kabak Çekirdeğinin faydaları & nasıl tüketilmelidir: Bağırsaklara & böbreklere iyi gelir mi?
Ağza atıldığı ilk andan itibaren kendine has lezzet bırakan kabak çekirdeği, mevsim ayırdı olmaksızın kişilerin karşı koyamayarak iştahla tükettiği kuru yemiş türüdür. Bileşiminde zengin ölçüde temel ihtiyaç maddelerini bulunduran Kabak Çekirdeğinin faydaları - zararları? Sağlığın tüm şartlar altında hiçbir sorun meydana gelmeden muhafaza edilmesi, uzun dönemde devam etmesini sağlayan Kabak Çekirdeği neye iyi gelir?

4

Özellikle yaz mevsimi başta olmak üzere her mevsimde ağırlıklı olarak tercih edilen Kabak Çekirdeği, bağımlılık etkisi meydana getiren lezzetiyle olmazsa olmaz kuru yemiş çeşididir. Cezbedici tadıyla damaklarda kendine has bir lezzet oluşturmasının yanı sıra, insan sağlığı için de tüketilmesi ihmal edilmemesi gereken önemli ölçüde faydalarının olduğu uzmanlar tarafından da her fırsatta dile getirilmektedir. Öte yandan vitaminler ve mineraller açısından da besleyici, kalp ve damar sağlığını koruyucu, beyin fonksiyonlarını geliştirici, vücuttaki iltihapları önleyici ve bağışıklık sistemini güçlenmesinde etkisi olan Kabak Çekirdeği'ni her gün bir avuç bile tüketmek son derece yeterli olacaktır. Peki, kabak sebzesinin içerisinde yer alan çekirdeklerin kurutulması sonrasında elde edilen Kabak Çekirdeğinin faydaları nelerdir? Magnezyum, bakır, demir ve çinko açısından yüksek besin değerleri bulunan ve en fazla tüketilen kuru yemiş çeşitleri arasında önemli bir konuma sahip Kabak Çekirdeği hangi hastalıklara iyi gelir?

1
 
KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR? 
Yüksek oranda magnezyum, bakır, demir ve çinko deposu, manganez besin değerleri içeren Kabak Çekirdeği, aynı zamanda K vitamini, E vitamini, B2 vitamini gibi vitamin açısından da zengindir.
 
Kabak çekirdeği, beyin sağlığı için çok önemlidir. Bir avuç kabak çekirdeği günlük çinko ihtiyacını karşılarken hafızayı güçlendirmeye de yardımcı olur.
Kabak çekirdeği, kalbin sağlıklı olarak kalmasını sağlayacak iyi bir antioksidan, çinko, magnezyum ve yağ asitleri kaynağıdır.
Saç için mucizevi bir besin kaynağıdır. Saçlara parlaklık kazandırır. Saçların güçlenmesine yardımcı olur.
Yüksek miktarda çinko içeren kabak çekirdeği, bağışıklık sistemini güçlendirir ve virüslerin vücudunuza girmesini önleyerek soğuk algınlığı gibi hastalıkların önüne geçer.

2

İçeriğindeki çinko sayesinde özellikle kemik erimesine karşı koruma sağlar.
Kabak çekirdeği de diğer kuruyemişler gibi omega – 3 yağ asitleri açısından zengin bir besindir.
İçerdiği A vitamini sayesinde cildin hasarlı olan doku ve hücrelerini onarır.
Amino asit bakımından zengin olan kabak çekirdeği uyku düzenin de fayda sağlayıp kaliteli uyku çekmek adına yararlıdır.
Antioksidan, sağlıklı lifler ve yağlar içeren kabak çekirdeği karaciğeri koruyarak güçlenmesini sağlamaktadır.
Kabak Çekirdeği, vücuttaki iskelet ve diş yapısını korumaya yardımcı olmaktadır. Kabak Çekirdeği kemiklerin güçlü kalmasında önemli rol oynar.
Kabak çekirdeği, protein ve lif bakımından oldukça zengindir. Bu özelliğiyle kilo vermenize yardımcı olur.

6

KABAK ÇEKİRDEĞİ HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?
Kabak çekirdeği uyku sorunlarının giderilmesi, göz ve cilt hastalıklarından korunabilmek açısından önemli bir mineraldir.
Kalp ritminin korunması ve tansiyonun düzelmesi gibi metabolik rahatsızlıklar üzerinde olumlu etkileri görülmektedir.
Kabak çekirdekleri prostat hastalıkları karşısında çok etkili olan çinkoyu bol miktarda içermektedir.     
Aşırı aktif mesane ve idrara çıkma semptomlarını azaltıcı özelliği bulunmaktadır.
Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyon hastalıklardan korunmaya yardımcı olmaktadır.

Bağırsak ve kan damarlarının fonksiyonlarının iyileşmesine sağlamaktadır.
Kabak Çekirdeğinin içerisinde barındırdığı besin maddeleri sayesinde stres ve depresyona iyi geldiği saptanmıştır.
Kabak Çekirdeği, kalp krizi ve felç gibi hastalıkları da önleyici özelliği bulunmaktadır.
Kabak çekirdeğinin içindeki lignanin maddesi göğüs kanserinin önlenmesinde etkili bir rol oynar. Ayrıca meme, mide, akciğer, prostat ve kolon kanseri gibi kanser türlerine karşı da koruma sağladığı belirtilmiştir.
Kabak Çekirdeği vücuttaki iltihaplanmalara karşı mücadele eder. Hücreleri zararlı serbest radikallere karşı korumada kalkan görevi görür. Bu sayede vücudu hastalıklara karşı korumaktadır.
Yüksek oranda lif içermesi sayesinde şeker hastalığı, kalp hastalığı, obezite gibi hastalıkları yakalanma oranını azaltmaktadır.
Kabak Çekirdeği bağırsaklardaki parazitleri yok etmekte ve böbrek taşı oluşumunu engellemektedir.

5


KABAK ÇEKİRDEĞİNİN ZARARLARI NELERDİR?
Kalori bakımından yüksek olduğu için sağlıklı beslenen kişilerin dikkatli tüketmeleri öneriliyor.
Kabak çekirdeği aşırı ve bilinçsiz tüketildiği zaman kişilerde kilo sorununa neden olabiliyor.
Aşırı tüketilmesi halinde kişilerde ishal gibi sorunlara yol açabiliyor.
Özellikle cilt sorunu yaşayan kişilerin kabak çekirdeğini tüketirken dikkatli olmaları gerekiyor. Aksi halde ciltte sivilce gibi olumsuzluklara neden olabiliyor.
Mide rahatsızlığı çeken kişiler kabak çekirdeğini günde bir tutamdan fazla tüketmemeleri öneriliyor.
 
     3
KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Aranan 17 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı!
Gözde Balık Evi: ''Balıksız Olmaz!''
Yerli ilaç 4 ay sonra hazır!
Isparta'da sebze ve meyveler evinize geliyor!
Haber: Mahkumlara “korona izni” verilecek
Kısa çalışma ödeneği çağrısı: İşçiler mağdur olacak o şart hemen kaldırılmalı
Neden virüsü alan herkes hasta olmuyor?
Isparta Belediye Başkanı 5 aylık maaşını bağışladı
İL PANDEMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI
İçişleri Bakanlığı'ndan korona virüs karantinası açıklaması
​Bakan Selçuk duyurdu! tüm işletmeler başvurabilir ödemeler 1 Nisan'da başlıyor!
Isparta Otogarı sessizliğe büründü
Isırgan otu her derde deva
Ispartalılar evde kal çağrısına uydu
Ticari taksilerle ilgili flaş karar! Bakanlıktan yeni genelge!
Son dakika haberi: Bakan Koca, koronavirüste son rakamları açıkladı! Can kaybı 131'e çıktı
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ açıkladı
Siz arayın biz getirelim! Önder Şekerleme AVM
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem! 2 gün şartı getirildi
SINIF GEÇME NASIL OLACAK VE BAŞARI NASIL ÖLÇÜLECEK
Umrecilerin tahliyesi ile ilgili olarak Isparta Valiliği'nden yeni duyuru...!
TPF'den açıklama! Marketlerin çalışma saatlerinde yeni değişiklik!
Isparta Valiliği'nden çok önemli kararlar duyuruldu
Arayın Siparişiniz Eve Gelsin! Sedat Öz Gurme!
Türkiye'de gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiISPARTA ucuz mobilyaısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: TBMM'de kabul edildi! Milyonlarca emekli, işveren ve işçiye müjde!Son dakika: TBMM'de kabul edildi! Milyonlarca emekli, işveren ve işçiye müjde!25 Mart 2020
ISPARTA VALİLİĞİNDEN 80 VE 65 YAŞ DUYURUSUISPARTA VALİLİĞİNDEN 80 VE 65 YAŞ DUYURUSU24 Mart 2020
Sokaklar boş kaldı, 30 yıl sonra ortaya çıktıSokaklar boş kaldı, 30 yıl sonra ortaya çıktı28 Mart 2020
Başkan Erdoğan yeni tedbir paketini açıkladıBaşkan Erdoğan yeni tedbir paketini açıkladı27 Mart 2020
Çok önemli duyuru! Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıÇok önemli duyuru! Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları25 Mart 2020
Umrecilerin tahliyesi ile ilgili olarak Isparta Valiliği'nden yeni duyuru...! Umrecilerin tahliyesi ile ilgili olarak Isparta Valiliği'nden yeni duyuru...! 29 Mart 2020
Son Dakika: Otobüs seyahatleri kısıtlanıyorSon Dakika: Otobüs seyahatleri kısıtlanıyor27 Mart 2020
Son dakika Asgari ücret açıklaması: 7 milyar liralık destekSon dakika Asgari ücret açıklaması: 7 milyar liralık destek24 Mart 2020
Riyad, Mekke ve Medine karantinaya alındıRiyad, Mekke ve Medine karantinaya alındı25 Mart 2020
Günün En Önemli Gelişmeleri - HaberleriGünün En Önemli Gelişmeleri - Haberleri25 Mart 2020
Bakanlıktan yeni genelge! 65 yaş üzeri ile ilgili yeni karar!Bakanlıktan yeni genelge! 65 yaş üzeri ile ilgili yeni karar!27 Mart 2020
Çin’de yapılan otopsilerde ortaya çıktı! Koronavirüs ölümden sonra da yaşama devam ediyorÇin’de yapılan otopsilerde ortaya çıktı! Koronavirüs ölümden sonra da yaşama devam ediyor25 Mart 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle uçak seferlerine ilişkin yeni genelgeİçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle uçak seferlerine ilişkin yeni genelge28 Mart 2020
​Son Dakika; İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek koronavirüs genelgesi​Son Dakika; İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek koronavirüs genelgesi26 Mart 2020
Isparta Valiliği'nden çok önemli kararlar duyurulduIsparta Valiliği'nden çok önemli kararlar duyuruldu29 Mart 2020
Arayın Siparişiniz Eve Gelsin! Sedat Öz Gurme!Arayın Siparişiniz Eve Gelsin! Sedat Öz Gurme!28 Mart 2020
​Bakan Selçuk duyurdu! tüm işletmeler başvurabilir ödemeler 1 Nisan'da başlıyor!​Bakan Selçuk duyurdu! tüm işletmeler başvurabilir ödemeler 1 Nisan'da başlıyor!30 Mart 2020
Yapılan araştırmadan dikkat çeken sonuç: Sıcak hava koronayı azaltır mı?Yapılan araştırmadan dikkat çeken sonuç: Sıcak hava koronayı azaltır mı?26 Mart 2020
Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklamalarBilim Kurulu toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklamalar27 Mart 2020
Bakan Koca alınacak 32 bin personelin detaylarını açıkladıBakan Koca alınacak 32 bin personelin detaylarını açıkladı25 Mart 2020