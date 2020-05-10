Isparta’da Karantina Altındaki Vatandaşlarla Hatıra Fidanı Dikildi ve Fidan Hediye Edildi

Covid 19’la mücadele kapsamında KYK yurtlarında karantinada misafir edilen vatandaşlarımıza moral ve geleceğe nefes olmak amacıyla KYK bahçesine fidan dikildi ve vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.Isparta Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, KYK Yetkilileri, Şube Müdür Ahmet Şahan, Isparta İşletme Müdürü Hüseyin Divrik ve Bölge Müdürlüğümüz çalışanlarının iştirak ettiği programda, Isparta ili Şehir Hastanesi mevkiinde bulunan KYK yurdu bahçesinde pendemiyle mücadele kapsamında misafir edilen vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla fidan dikimi ve ücretsiz fidan dağıtım etkinliği yapıldı. Isparta Vali Yardımcısı Murat Şimşek’in de bizzat fidan diktiği etkinlikte biberiye, lavanta ve sedir fidanı dikilerek, biberiye, lavanta ve fıstıkçamı fidanları vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıldı.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy fidan dikim ve dağıtım etkinliğinde yapmış olduğu açıklamada, Covid 19’ la mücadele kapsamında Devletimizin çok başarılı bir çalışma sergilediğini, bu konuda Sağlık çalışanlarının özverili bir şekilde performans gösterdiğini, öncelikle kendilerinin ve toplum sağlığı için misafir edilen vatandaşlarımızın yurtlardan kazasız, belasız, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ayrılmaları temennisinde bulunarak etkinlikle ilgili emeği geçen herkese teşekkür etti