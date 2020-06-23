Antalya'da kasa hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde içinde para ve ziynet eşyaları bulunan çelik kasanın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evden