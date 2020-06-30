Adana'da arkadaşlarının neşterle yaraladığı genç tedavi altına alındı ADANA - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kavga ettiği 3 arkadaşı tarafından neşterle yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Bulvarı'nda Mehmet B.K. (17) ile 3 arkadaşı henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başla