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Huawei Watch GT 2 serisinden farklı tasarım özellikleri

İSTANBUL - Huawei Watch GT 2 serisinin farklı tasarım ve kapsamlı sağlık özellikleriyle tüketiciye sunulan akıllı saatleri, birçok özelliği bir arada barındırıyor.Huawei açıklamasına göre, Huawei Watch GT 2 serisi, pil ömrü ve spor özellikleriyle öne çık

Huawei Watch GT 2 serisinden farklı tasarım özellikleri
Ekonomi
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İSTANBUL - Huawei Watch GT 2 serisinin farklı tasarım ve kapsamlı sağlık özellikleriyle tüketiciye sunulan akıllı saatleri, birçok özelliği bir arada barındırıyor.

Huawei açıklamasına göre, Huawei Watch GT 2 serisi, pil ömrü ve spor özellikleriyle öne çıkıyor.

Hem Huawei Watch GT 2 hem de Huawei Watch GT 2e, 2 haftalık pil ömrü sağlıyor.

Her iki modelde 15 profesyonel egzersiz modu ve 85 özelleştirilmiş egzersiz modu, SpO2 (kan oksijen doygunluğu) seviyesi izleme, kalp atış hızı izleme, uyku izleme, anormal kalp atış hızı hatırlatıcıları, basınç seviyesi izleme ve döngü izlemenin yanı sıra 100 egzersiz modunu da destekliyor.

Özellikler, kullanıcılara sağlıklı bir hayat yaşamalarını sağlayan bir spor ve yaşam tarzı deneyimi sunuyor.

Huawei Watch GT 2e, saat gövdesiyle entegre gizli bir taç içeren yenilenmiş tasarım getiriyor.

Yeşil nane ve kırmızı lav renklerinin yanı sıra klasik siyah rengi de mevcut olan akıllı saat, tüketicilere basit ama şık bir görünüm kazandırıyor.

Huawei Watch GT 2 ise daha geleneksel tam ekran ve kenarlıksız bir tasarımla geliyor.

Huawei Watch GT 2e'nin kayışı, yüksek derecede suya ve tere dayanıklı, yumuşak ve rahat bir malzeme olan fluoroelastomerden üretildi.

Kapsamlı fitness özelliklerinin yanı sıra yeni kayış tasarımı ve malzemesi, kullanıcıların koşu ve yüzme gibi geleneksel sporlardan kaya tırmanışı ve sörf gibi ekstrem sporlara kadar farklı spor türlerini de kapsıyor.

Huawei Watch GT 2 serisi, daha geniş bir saat kayışı yelpazesi sunuyor.

Fluoroelastomer malzemenin yanı sıra daha sofistike bir görünüm isteyen kullanıcılar için metal ve deri kayış seçenekleri de bulunuyor.

Ayrıca, tüm Watch GT 2 serisi, standart saat kayışlarının da takılabileceği şekilde tasarlandı.

Böylece kullanıcılar, eğer isterlerse var olan kol saatlerinin kayışlarını veya herhangi bir saat dükkanından alabilecekleri farklı şekil ve tasarımlardaki kayışları da akıllı saatlerinde kullanabiliyor.

Huawei Watch GT 2 46mm tümleşik hoparlörle gelirken, Huawei Watch GT 2 42mm ve Watch GT 2e ürünlerinde hoparlör bulunmuyor.

Saatteki hoparlör, kullanıcıların telefon görüşmesi yapması veya müzik dinlemesi için yer alıyor.

Ayrıca, aktif gürültü engelleme ve yüksek kalitede telefon görüşmeleri ve müzik dinlemek için akıllı saatler Huawei FreeBuds 3 ile eşleştirilebiliyor.

Huawei Watch GT 2e, grafit siyahı, kırmızı lav ve yeşil nane renk seçenekleri ile 999 TL tavsiye edilen tüketici fiyatıyla, siyah, kahve deri, haki deri ve pembe altın renk seçenekleri içeren Huawei Watch GT 2 ise bin 599 TL tavsiye edilen tüketici fiyatıyla Huawei Online Mağaza'da satışa sunuluyor.

Huawei Watch GT 2 serisi saatlerin her zaman en son güncellemeler ile en yeni özellikleri sunması için Huawei AppGallery üzerinden Huawei Sağlık uygulaması indirilebiliyor.

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