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Yıldızlar Yatırım Holding ham madde yatırımına hız verdi

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız: - "Pandemi sürecinde gördük ki ülke olarak sanayide dışa bağımlılığı bitirmeliyiz. Biz de holding olarak Türkiye’de ham maddeyi bulabileceğimiz, ara mamulleri üretebileceğimiz yatırımlar üzerine

Yıldızlar Yatırım Holding ham madde yatırımına hız verdi
Ekonomi
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İSTANBUL - Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, "Pandemi sürecinde gördük ki ülke olarak sanayide dışa bağımlılığı bitirmeliyiz. Biz de holding olarak Türkiye’de ham maddeyi bulabileceğimiz, ara mamulleri üretebileceğimiz yatırımlar üzerine kafa yormaya başladık." ifadelerini kullandı.

Yıldızlar Yatırım Holding'den yapılan açıklamaya göre, dünyada uzun süredir etkisini devam ettiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok zorladığı iş alanlarından biri de sanayi sektörü oldu. Sanayi şirketleri bu dönemde bir yandan çalışan sağlığı için önlemler alıp iş sürekliliğini sağlamak için çaba harcarken, diğer yandan da ham madde ve ara mamul tedariki konusunda ortaya çıkan sorunları çözmeye çalıştı.

Pandemi süreci, İGSAŞ, Yıldız Entegre ve Yıldız Demir Çelik gibi farklı sektörlerden şirketleri bünyesinde barındıran Yıldızlar Yatırım Holding'in farklı yatırımlara yönelmesine yol açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, pandemi sürecinin kendileri açısından bir takım yeni hedeflere vesile olduğunu belirtti.

Yıldız, "Şunu fark ettik; bu süreçte aslında bir anda seyahatler iptal olabiliyor. İletişim kopabiliyor. Gemi ticaretinin olmadığı, limanların çalışmadığı, gemi geldiğinde ithalatın yapılamadığı zorlayıcı bir iş ortamı yaşadık. ABD’de ormanınız var. Ağaç ürünleri için ham madde getireceksiniz. Ama oradaki çalışanlar virüs nedeniyle ormana gitmiyor. Dolayısıyla ham madde tedarikinde problem yaşıyorsunuz. Fakat iç piyasada böyle bir problem yaşamadık. Pandemi sürecinde iç pazar anlamında lojistik hizmet kesintisiz devam etti. Yeni dünya düzeninde kapıların kapanmasından kaynaklı olarak bir yığın gelişmiş ülke zaruri ihtiyaçlarını karşılayamadı. Biz de bu durumdan kendi dersimizi çıkardık. Biz dışa bağımlı olmaktan kurtaracak hale dönmeliyiz. Yatırımsa yatırım… Özetle, pandemi sürecinde gördük ki ülke olarak sanayide dışa bağımlılığı bitirmeliyiz. Biz de holding olarak Türkiye’de ham maddeyi bulabileceğimiz, ara mamulleri üretebileceğimiz yatırımlar üzerine kafa yormaya başladık." ifadelerini kullandı.

Yıldızlar Yatırım Holding olarak kendi ham maddelerini üretmek üzere çeşitli yatırımları düşündüklerini aktaran Yıldız, “Bu konuda ciddi mesai harcıyoruz. Mesela endüstriyel orman konusu… Evet bizim için ABD’den getirmek daha ucuzdu. Türkiye’deki ormancılık, yatırım ve geri dönüş anlamında daha pahalıydı. Ama şimdi ulaşamadığında, ucuz bulduğun pahalı, pahalı dediğin ucuz hale geldi. O zaman dedik ki bu işi Türkiye’de de değerlendirmeyi bir düşünelim. Önceden direk reddettiğimiz bir fizibiliteyken, bugün uzun vadede artık ‘neden olmasın’ demeye başladık. Aynı konu, ana iş kollarımızdan biri olan demir çelikte de geçerli.” ifadelerini kullandı.


- "Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vereceğiz"


Hakkı Yıldız, kökleri 1890 yılına uzanan grubun, Türkiye’de sanayi ile özdeşleştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz üretimden başka bir şey bilmedik. Bizim bildiğimiz tek şey sanayi yatırımlarıdır. Tabii ki bu sanayi işletmeleri makineden ibaret değil. Ona değer katan insan, yani çalışanlarımızdır. Bu süreçte büyük bir özveriyle işlerinin başında bulunmaya devam eden tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sanayici bir ailenin ferdi olarak da iyi, kötü, kâr ve zararı göz önüne alarak yola çıktık. Güneşli günler kadar, yağmurlu günlere de hazırlıklıydık. Bu süreçte çalışanlarımızın sıkıntı çekmesine izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Birlik ve beraberliğe böylesine ihtiyaç duyduğumuz bir süreçte, grup şirketlerimizde koronavirüs kaynaklı bir istihdam kaybını, herhangi bir işten çıkarmayı gündeme dahi almadık."

2019 sonunda konsolide cirolarını 8 milyar TL’nin üzerine taşıdıklarını; demir çelik sektörünün de katkısıyla ihracat yaptıkları ülke sayısını da 70’e çıkardıklarına değinen Yıldız, "2020 herkesin bildiği gibi, koronavirüs salgınının gölgesinde geçen; faaliyet ortamının ciddi ölçüde zorlaştığı bir yıl oldu. Biz Yıldızlar Yatırım Holding olarak, bu dönemde ülkemize karşı duyduğumuz sorumluluğun ve iş sürekliliği prensibimizin bir gereği olarak üretime devam ettik, ediyoruz. Belli başlı üretim planlamalarını hayata geçirdik ama bu süreçte hiçbir çalışanımızın sıkıntı çekmesine de izin vermedik. İnanıyoruz ki çok kısa zamanda bu pandeminin etkilerini silecek; ülke ve şirket olarak yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. 2020 ve ötesinde, özellikle grup şirketlerimiz bünyesinde Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Teknolojinin gücü ve sanayide sahip olduğumuz tecrübeyi harmanlayarak, özellikle yurt dışı pazarlarda atacağımız yenilikçi adımlarla küresel büyüme stratejimizi pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

2020 hedeflerinde bir revizeye gitmeyeceklerini belirten Yıldız, "Biz Ocak itibarıyla yüzde 25-30’luk hacimsel büyümeyi hedef koymuştuk. Hedefi ilk üç ayda yakalamıştık fakat son iki ayda bunu kaybettik. Ama bundan sonraki süreçte yine aynı hedeflere çıkmak için var gücümüzü kullanacağız. Hedeflerimizi revize etmeyeceğiz ama bu hedeflere ulaşmak için daha çok gayret etmemiz gerektiği de aşikar." değerlendirmesinde bulundu.






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