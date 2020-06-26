GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Bakan Dönmez, Akkuyu NGS'de incelemede bulundu: (2)

"İlk defa burada, bir nükleer güç santralinde Türkiye'deki bir yerli firmanın projeye dahil olması son derece önemli. Yine 'lokalizasyon' dediğimiz yerli malının kullanımı konusunda da proje firmasıyla bir mutabakatımız söz konusu. Bu çalışma ve anlaşma,

Bakan Dönmez, Akkuyu NGS'de incelemede bulundu: (2)
Ekonomi
20 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

MERSİN - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), güvenlik konusunda tavizsiz ve sıfır toleransla ilerlediklerini belirterek, "İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023 yılında bir hayal projemizi daha vatandaşımızın, halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu birlikte yaşayacağız." dedi.

Dönmez, santrale yaptığı ziyarette Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva ile inşaat çalışmalarını inceledi.

Gezinin ardından gazetecilere açıklama yapan Dönmez, Nükleer Düzenleme Kurumu ve diğer bağımsız denetleme kurumlarının sahadaki gelişmeleri, inşaat çalışmalarını ve malzemelerin imalatını sürekli kontrol ettiğini vurguladı.

Proje öncesinde Türk öğrencilerin eğitim almaları için Rusya'ya gönderildiğini hatırlatan Dönmez, "Bu öğrencilerimizden 143'ü mezun oldu, diplomasını aldı ve şu anda sahada çalışıyor. 102 öğrencimizin de önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde mezun olup bu ekibe dahil olmasını bekliyoruz. Öte yandan 22 öğrencimiz yüksek lisans için Rusya'da eğitimlerine devam ediyor. Bu yıl da 25 öğrencimizi yüksek lisans eğitimlerini almaları için Rusya'ya göndermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Dönmez, Türk iş insanlarının dünyadaki birçok önemli projede yer aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İlk defa burada, bir nükleer güç santralinde Türkiye'deki bir yerli firmanın projeye dahil olması son derece önemli. Yine 'lokalizasyon' dediğimiz yerli malının kullanımı konusunda da proje firmasıyla bir mutabakatımız söz konusu. Bu çalışma ve anlaşma, kullanılacak malzemelerin mümkün mertebe Türkiye'den temin edilmesine dair. Burada standartların belirlenmesi, o standartlara göre ürünlerin sertifikasyonu da son derece önemli. Bu noktada Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Rusya ile bir anlaşma yaptı. Türkiye'de üretilen malzemelerin TSE laboratuvarlarında test edilmesi ve belgelendirilmesi konusunda bir mutabakata varmış olduk. Milli standartların geliştirilmesi konusunda da TSE süratle bir çalışma yürütüyor."

- "En başından beri 'önce güvenlik' diyoruz"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çalışanların güvenliği konusundaki hassasiyetin daha da arttığını dile getiren Dönmez, Sağlık Bakanlığının yayınladığı rehberler doğrultusunda buradaki çalışmaların düzenlendiğini aktardı.

Dönmez, güvenliğin önemine değinerek, "Hamdolsun önemli bir vakayla karşı karşıya kalmadık. Hem işlerimizi yürütmüş olduk hem de çalışanlarımızın sağlığını güvence altına almış olduk. Bu konuda proje şirketimizin, ana yüklenici firmamızın yöneticileri de son derece hassas davranıyorlar." ifadesini kullandı.

Akkuyu NGS'de ilk ünitenin 2023 yılında açılmasının planlandığını belirten Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Projelendirme, standartların belirlenmesi, inşa ve işletme dönemlerinde ilgili kurallara riayet etmek, bu tip mega projelerin güvenliği açısından son derece önemli. Biz de en başından beri 'önce güvenlik' diyoruz. Hem tesislerin hem de çalışanların güvenliği öncelikli geliyor. Güvenlik konusunda, tavizsiz ve sıfır toleransla ilerliyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023 yılında bir hayal projemizi daha vatandaşımızın, halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu birlikte yaşayacağız."

(Bitti)

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hafta sonu YKS kısıtlamasının son dakika detayları belli oldu!
Oyun salonları ne zaman açılacak? Bakanlık'tan genelge!
Kurban kesiminde koronavirüs önlemi bu sene böyle kesilecek...
Ödemeleri öne çekildi erken yapılacak!
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlayacak? Ne kadar sürecek? İşte tüm detaylar...
Son dakika haberi: İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da
Isparta'da kullan at ürünleri Via Kağıt ve Ambalaj'da
Isparta'da dördüncü kattan beton zemine düştü
Son dakika haber: Isparta için yeni genelge
Meclise sunuldu yapana 5 yıl hapis!
81 ile gönderildi 65 yaş üstü için yeni genelge!
KIL ÇADIRDAN YERLEŞİK DÜZENE YÖRÜK YAŞAMI
Isparta'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısı
EKREM COŞKUN DÖNER'DE KAMPANYA
Isparta'daki düğün salonlarını ilgilendiren haber geldi
Isparta için yeni genelge
"Gül diyarı" Isparta'da bereketli hasat
Koronavirüs yasakları geri gelecek mi?
TÜİK açıkladı ISPARTA 4. Sırada…
ÇALTI SARIMSAĞINDA HASAT DÖNEMİ
Isparta'da narkotik operasyon!
Isparta'da halk otobüsleri için önemli duyuru
Gazete manşetleri: Korona yeni belirtilerle aramızda geziyor!
Kiracılar için yeni düzenleme geliyor!
KESTEL GARANTİ, ISPARTA’DA GÖZLER TFF’DE, KARAMAN BEKLEMEDE
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da arabadaki kişiyi öldürdüğünü itiraf ettiIsparta'da arabadaki kişiyi öldürdüğünü itiraf etti19 Haziran 2020
Burdur'da kaza yapan kamyonette sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardıBurdur'da kaza yapan kamyonette sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardı19 Haziran 2020
Burdur'da FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi gözaltına alındıBurdur'da FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı19 Haziran 2020
Burdur'da kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi bulunduBurdur'da kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi bulundu20 Haziran 2020
Isparta'da düğün salonları kurallara uygun şekilde hizmete açılıyorIsparta'da düğün salonları kurallara uygun şekilde hizmete açılıyor20 Haziran 2020
Süleyman Demirel Üniversitesinde video konferanslı mezuniyet töreniSüleyman Demirel Üniversitesinde video konferanslı mezuniyet töreni20 Haziran 2020
Esnek çalışma saatinin detayları belli olduEsnek çalışma saatinin detayları belli oldu21 Haziran 2020
Isparta ve Burdur'da 11 bin 848 öğrenci LGS heyecanı yaşadıIsparta ve Burdur'da 11 bin 848 öğrenci LGS heyecanı yaşadı20 Haziran 2020
DİKKAT! MASKE TAKMAYANA...DİKKAT! MASKE TAKMAYANA...21 Haziran 2020
Meclise sunuldu yapana 5 yıl hapis!Meclise sunuldu yapana 5 yıl hapis!25 Haziran 2020
Kurbanlık vekalet ücretleri belli olduKurbanlık vekalet ücretleri belli oldu22 Haziran 2020
Burdur'da lise öğrencisi evinde ölü bulunduBurdur'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu21 Haziran 2020
Bakan'dan kurbanlık hayvan açıklaması!Bakan'dan kurbanlık hayvan açıklaması!21 Haziran 2020
Isparta son dakika haber: ​Çayboyu temizlendiIsparta son dakika haber: ​Çayboyu temizlendi22 Haziran 2020
Japonya ile dostluklarımız ve ticari işbirliklerimiz devam ediyorJaponya ile dostluklarımız ve ticari işbirliklerimiz devam ediyor21 Haziran 2020
Kiracılar için yeni düzenleme geliyor!Kiracılar için yeni düzenleme geliyor!23 Haziran 2020
TÜİK açıkladı ISPARTA 4. Sırada…TÜİK açıkladı ISPARTA 4. Sırada…24 Haziran 2020
KESTEL GARANTİ, ISPARTA’DA GÖZLER TFF’DE, KARAMAN BEKLEMEDEKESTEL GARANTİ, ISPARTA’DA GÖZLER TFF’DE, KARAMAN BEKLEMEDE22 Haziran 2020
Isparta için yeni genelge Isparta için yeni genelge 24 Haziran 2020
Isparta'da halk otobüsleri için önemli duyuruIsparta'da halk otobüsleri için önemli duyuru23 Haziran 2020