İSTANBUL - Aytemiz, alternatif tatilin yükselen değeri karavanlara özel farklı hizmetler sunacağı "Karavancı Dostu" projesi başlattı.

Aytemiz Petrol'den yapılan açıklamaya göre, şirket, sektörde fark oluşturan hizmetlerine bu kez de karavan kullanıcılarıyla devam ediyor.

Trafikteki tüm araçlar ve kullanıcıları için onlara özel hizmetler sunmayı hedefleyen Aytemiz, karavan kullanıcılarına da fayda sağlayacak çeşitli hizmetler geliştirecek.

Aytemiz Karavan Dostu projesinin ilk aşaması olarak, Türkiye'de karavancıları temsil eden en etkili kurumların başında olan Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında Aytemiz Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu üyesi karavancılara avantajlı yakıt sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu ile Türkiye'deki kamp ve karavan turizminin gelişimi konusunda etkin rol oynamayı hedeflediklerini bildirdi. Projede, konuyla ilgili en yetkin kurum ve kuruluşlarla birlikte yol almayı çok önemsediklerini vurgulayan Varlık, bu kapsamda, federasyonla yaptıkları anlaşmanın proje için bir başlangıç noktası olduğunu aktardı.

Varlık, proje çerçevesinde federasyon üyelerine yakıt alımlarında avantaj sağladıklarını, istasyonlarda da karavan kullanıcılarının ihtiyaç duyabilecekleri ürünleri bulundurmaya çalışacaklarını kaydederek şu açıklamalarda bulundu:

"İleriki dönemlerde, yolları karavanla kesişen diğer özel sektör kuruluşlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile büyük şehir belediyeleri gibi tüm kamu kurumlarının desteğini de alabilmek için federasyonumuzla çaba sarf edeceğiz. Bugün Avrupa'da yaklaşık 6 milyon karavanın yollarda olduğunu bilerek uzun dönemde, Türkiye ekonomisinin geleceğine katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu alternatif turizmin, hak ettiği ilgiyi görmesini ve yollarımızdaki karavanların sayısının artmasını hedefliyoruz."





- "Projelerin geliştirilmesinin karavan turizmini artıracağına inanıyoruz"





Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Ahmet Kavuşturan ise, Türkiye'de karavan tatilinin, özellikle mayıs-eylül döneminde, ağırlıklı olarak Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde rağbet gördüğünü bildirdi.

Ancak diğer dönemlerde de kültür turları yapan bazı tatilcilerin, güney sahilleri ve Güneydoğu'ya da karavan seyahati gerçekleştirdiğini anlatan Kavuşturan, şu bilgileri verdi.

"Avrupa'da 25 bin kamp alanı varken bu güzel ülkemizde uluslararası standartlarda az sayıda kamp alanının bulunması, daha önümüzde gidilecek uzun bir yolun olduğunu gösteriyor. Bu ve buna benzer projelerle karavan kullanımının sıklıkla gündeme gelmesi ve kamp alanlarının standartlarının yükseltilmesi ile birlikte ulusal ve uluslararası kamp ve karavan turizmi katılımcı sayılarının da hızla artacağına inanıyoruz."