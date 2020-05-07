Taziye hizmetlerine masa ve sandalye takviyesi

Antalya'da, taziye evlerinin ihtiyacının daha rahat karşılanması için Büyükşehir Belediyesince bağlı ilçe hizmet birimlerine yeni masa, sandalye ve tabure gönderildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar tüm ilçelerde ücretsiz cenaze hizmeti verilerek, yakınlarını kaybeden vatandaşlara en acı günlerinde destek olunuyor.

Defin işlemi sonrası da evlere taziye çadırı, masa ve sandalye desteğinde bulunuluyor.

Belediyenin, vatandaşlara hızlı ve sorunsuz cenaze hizmeti verebilmesi için ilçelerdeki mezarlık hizmet birimlerinin malzeme stoku güçlendirildi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, envanterlerinde bulunan mevcut masa ve sandalyelere ek olarak, mezarlık şube müdürlüklerine toplam 2 bin 500 masa, 10 bin sandalye ve 3 bin tabure daha gönderdi.

