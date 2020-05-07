Antalya'da sinek ve haşereyle mücadele çalışmaları

Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sinek ve haşereye karşı ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor.

Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 19 ilçede, 1050 personel, 61 araç ve yaklaşık bin el tipi ekipmanla foseptikler, bataklıklar, akışı yavaş olan arklar, bodrumlar, asansör boşlukları, sığınaklar ve rögarlar periyodik olarak ilaçlanıyor. Denizden de tekneyle larvaya karşı falezlerde ilaçlama yapılıyor.

Bahar yağmurları ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle sinek ve haşere popülasyonunda meydana gelebilecek artışa karşı önlem alan ekipler, üreme ve saklanma noktalarına yönelik etkin mücadele yapıyor. Bu kapsamda gelişi güzel bırakılmış araba lastikleri de toplanarak, geri dönüşüme gönderiliyor. Taşkınlar nedeniyle oluşan durgun sular kurumlarla işbirliği içinde kurutuluyor.

Açıklamada, ayrıca Çevre Sağlığı Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, 225 personel ve 53 araç ile başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında bugüne kadar 20 bin 695 noktada dezenfeksiyon çalışması yaptığı bildirildi.

