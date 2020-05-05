Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İsmail Alınmış'ın (39) kullandığı 07 FC 516 plakalı otomobil, sağanağın etkili olduğu Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 75. Yıl Caddesi'nde M.K. yönetimindeki 06 EJ 646 plakalı otomobile ve aydınlatma direğine çarptı.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Alınmış ile aynı araçtaki Uğur Doğan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Alınmış'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Doğan, 112 Acil Servis ekibince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

