Akdeniz Üniversitesi bünyesinde, tüberküloz alanında yeni yerli ve milli ilaç ile aşı geliştirilmesi amacıyla Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKVUAM) kuruldu.AKVUAM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, veremin başta akciğer olmakla solunum yolunu, diğer organları tutabilen bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirtti.Veremin dünya çapında hala çözülemeyen ve en çok öldüren 10'uncu hastalık olduğuna dikkati çeken Çoban, gelişmekte olan ülkelerde verem hastalığının hala önemli bir ölüm nedeni olarak gösterildiğini kaydetti.Yıllar içerisinde mevcut ilaçlara dirençli hale gelen verem vakalarının artış eğiliminde olduğuna işaret eden Çoban, hastalıktan tam korunmayı sağlayan bir aşının olmadığını ve son 40 yıldır tedavi için geliştirilen ilaç sayısının yok denecek kadar az olduğunu ifade etti.Bu unsurların araştırma ve geliştirme çalışmalarının gerekliliğini zorunlu kıldığına değinen Çoban, şunları kaydetti:"Bu doğrultuda Türkiye'nin ilk Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Burası, verem hastalığı üzerine çalışan bilim insanlarını aynı çatı altında toplayan, hem araştırma hem de klinik alandaki sinerjik çalışmalar için gereken olanakları bir arada sunan bir araştırma merkezi olarak Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip."Çoban, merkezin hayırseverler tarafından hayata geçirildiğini belirterek katkıda bulunanlara teşekkür etti.Merkezde yeni tanı ve tedavi yöntemleri ile koruyucu tekniklerin geliştirileceğini belirten Çoban, "Tüberküloz alanında yeni yerli ve milli ilaç ile aşı geliştirilmesi, fenotipik ve moleküler tanı, duyarlılık yöntemleri geliştirme, araştırmalar için hayvan deney ile hücre kültür modellerinin oluşturulması ve bu alanlarda inovasyon, ürün geliştirme, prototip, patent gibi uygulamaya yönelik çalışmalar yapılacak." ifadelerini kullandı.