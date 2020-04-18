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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 17.04.2020 22:00
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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına bugün de uyuldu.
 
İstanbul'un normal günlerde en işlek noktalarından İstiklal Caddesi sakin günlerini yaşıyor. Belediye görevlileri temizlik, polis ekipleri ise belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor. Tarihi yarımadada havanın güzel olması nedeniyle ticari işletmelerin açık, insan yoğunluğunun da diğer günlere göre biraz daha arttığı gözlendi. Eminönü'nde park alanlarında vatandaşların bulunması göze çarparken trafikte ise yer yer sıkışmalar oluyor. Ana arterlerde ve toplu taşıma araçlarında ise yoğunluk az.
 
Bazı vatandaşların kısıtlamalara uymayarak spor yaptığı ve özellikle duraklarda sosyal mesafenin korunmadığı dikkati çekti. Kentin Anadolu yakasında Üsküdar ve Salacak sahilinde ise sakinlik hakim. Kadıköy rıhtımı ve sahilinde de trafik yoğunluğu bulunmuyor.
 
- Başkent Ankara'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
 
Başkent Ankara'da meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğunun düşük seviyede kaldığı görüldü. Dışarı çıkmak zorunda kalanların ise genellikle maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına riayet ettiği gözlendi. 
 
Şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Sıhhiye ve Anadolu meydanları ile parklarda sessizlik hakim oldu. Gıda, giyim, inşaat malzemesi dükkanlarının bulunduğu Ulus Meydanı'nın ise diğer günlere oranla daha kalabalık olduğu, vatandaşların alışveriş yapmak için bu bölgeye geldiği dikkati çekti.
 
Şehrin belirli noktalarında maske ve eldivenle görev yapan polis ekipleri, sokak ve caddelerdeki vatandaşları "sosyal mesafe" kuralına uymaları için ikaz ediyor. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetlemeler de sürüyor.
 
- Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sakin
 
Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısı nedeniyle büyük oranda sessizlik yaşanıyor.
 
Sakarya'nın en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında yaya trafiğinin seyrek olduğu, araç trafiğinin ise kısmen yoğunluk oluşturduğu görüldü.
 
Kocaeli'de normal günlerde yoğunluk yaşanan Kent Meydanı ile şehrin en işlek caddeleri olan Fethiye ve İstiklal ile yürüyüş yolunda sessizlik hakim.
 
Düzce'de de İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent sessizliğe büründü. 
 
Bolu'da ise kentin en işlek caddesi olan ve bariyerlerle kapatılan İzzet Baysal Caddesi'nin giriş ve çıkışlarında görev yapan polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
 
Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önü boş kalırken insanlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor. Sahil ve parklarda da sessizlik hakim olan kentte, sokağa çıkmak zorunda olanların büyük kısmı maske takıyor.
 
Bartın ve Karabük'te vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların neredeyse tamamının maske taktığı görüldü.
 
- Şehirler sessizliğe büründü
 
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa, Eskişehir, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir'de "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
 
Bursa'da kentin hareketli noktalarından Ulu Cami, 15 Temmuz Demokrasi ile Kent Meydanı gibi yerlerde yoğunluk görülmüyor. Bazı meydanlara çıkan yollar polis ekipleri tarafından kapatıldı, zorunlu haller dışında geçişe izin verilmiyor.
 
Eskişehir'de kent merkezinde geçmişte yoğunluğun görüldüğü İsmet İnönü, İki Eylül ve Hamamyolu caddelerinde sakinlik yaşanıyor. Polis ekipleri, bariyerlerle kapattığı söz konusu caddelere girişe, sağlık görevlilerince ateşi ölçülen vatandaşların maskelerinin bulunması koşuluyla izin veriyor.
 
Yalova'da tedbirler kapsamında kullanımı yasaklanan sahil şeritleri başta olmak üzere kentin genelinde araç ve yaya hareketliliğinin düşük oranda olduğu görüldü. 
 
Çanakkale'de şehir merkezindeki en yoğun noktalar salgın nedeniyle dışarı çıkmayan vatandaşlar nedeniyle boş kaldı. Kayserili Ahmet Paşa Caddesi ve Kordon Boyu bölgesinde sabah saatlerinde işe gidenler oldu ama diğer saatlerde ise sessizlik yaşandı.
 
Balıkesir'in en hareketli noktaları olan Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar ile Kızılay caddeleri sakin günlerini geçiriyor.
 
Gaziantep'te kentin en turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı ile işlek caddeler, yerini sessizliğe bıraktı.
 
Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde sessizlik hakim olurken şehrin bazı noktalarında ise kısmen yoğunluk gözlemlendi.
 
Malatya'da ise cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluğun azaldığı görüldü.
 
Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te de kent merkezlerindeki yoğunluk ciddi oranda azaldı.
 
- İç Anadolu'da işlek cadde ve meydanlar boş kaldı
 
Kayseri'de koronavirüs tedbirleri öncesinde Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, İnönü Bulvarı ve Mimarsinan Parkı gibi yoğunluk yaşanan alanların kısmen sakin olduğu görüldü. Kentte vatandaşlar, zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti.
 
Sivas'ta şehrin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Güvenlik güçleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları için uyardı.
 
Kent sakinlerinin büyük kısmının "Evde kal" çağrısına uyduğu Nevşehir'de, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalardan hizmet alan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına riayet ediyor. Kent merkezindeki bazı caddelerin ulaşıma kapatılmasının ardından araç trafiğinin de minimum seviyede olduğu görülüyor. 
 
Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nın da boş olduğu gözlendi.
 
Niğde Ömer Halisdemir Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nın sakin olduğu, kent genelinde vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadıkları gözlendi.
 
Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı ve bazı parklarda kısmen sakinlik gözlenirken, insanlar alınan önlemlere genelde uyarak evlerinde kalmayı tercih etti.
 
Kırşehir'de ise Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında kısmen sakinlik yaşandı. Sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi.
 
- Trakya'da sağanak sonrası güneş insan hareketliliğini artırdı
 
Trakya'da Kovid-19 mücadele amacıyla yapılan "evde kal" çağrılarına kent merkezleri haricinde büyük çoğunlukla uyuluyor.
 
Dün aralıklarla sağanak yağışlı ve soğuk bir gün geçiren Edirneliler, bugün güneşli bir güne uyandı. Güzel havanın özellikle ticari hareketliliğin olduğu Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde aralıklarla yoğunluğa neden olduğu gözlendi. Çarşı dışındaki semtlerde insan hareketliliği seyrek olsa da zaruri ihtiyaçları dışında market ve bakkallara gidenlerin dışında yürüyüş yollarında spor yapanların da olduğu görüldü. 
 
Kırklareli'nde de güneşli gün, insan hareketliliği getirdi.
 
Tekirdağ'da da güneşli gün nedeniyle az da olsa cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanıyor. Polis ve zabıta ekipleri şehrin işlek cadde ve sokaklarının yanı sıra sahil dolgu alanında denetimlerini sürdürdü.
 
- Karadeniz
 
Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin ve Rize'de halk, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çağrılara uyarak büyük ölçüde sokağa çıkmıyor. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında güvenlik güçlerince yapılan denetimler ve kent sakinlerinin "Evde kal" çağrılarına uymasıyla Orta ve Doğu Karadeniz'in bu 5 kentinde işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde insan ve araç yoğunluğu azaldı. Polis ekipleri, sık sık araçlardan halkı, evde kalmaları için anonslarla uyarıyor. İhtiyaçları için sokağa çıkanlar ise maske ve eldiven kullanıyor.
 
Trabzon'da Atatürk Alanı, Meydan Parkı ile şehrin en işlek yerlerinden Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi, Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanları, Giresun'da Atatürk Meydanı, Artvin'de İnönü ve Cumhuriyet caddeleri ile belli saatler dışında sadece yayalara açık olan Kültür Sokağı ile Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim.
 
Samsun'da normal günlerde yoğun olan Adnan Menderes Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi'nde yaya yoğunluğunun azaldığı gözlendi.
 
Tokat'ta, Cumhuriyet Meydanı ile kentin en işlek noktalarından Meydan bölgesinde araç ve yaya yoğunluğu büyük oranda geriledi.
 
Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda araç ve yaya trafiğindeki yoğunluk kısmen azaldı.
 
Amasya'da Şehzadeler Gezi Yolu ile Yavuz Selim Meydanı'nda araç ve yaya yoğunluğu pek bulunmuyor.
 
Sinop'ta da alınan tedbirler ve yapılan uyarılar üzerine kent genelinde araç ve yaya yoğunluğunda azalma yaşanıyor.
 
Çorum'daki Hürriyet ve Kadeş meydanları ile Gazi Caddesi'nde araç ve yaya yoğunluğu gözlenmedi.
 
Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.
 
- Turizm merkezleri sakin günler yaşıyor
 
Antalya ve Muğla'daki sahil ve meydanlar sakin. "Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da havanın güneşli olmasına rağmen "Evde kal" çağrısına uyulduğundan sahiller ve meydanlar boş kaldı. Daha önce bahar aylarında her gün binlerce kişinin akın ettiği dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajlarında da sessizlik hakim. Şehrin işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Kazım Özalp caddelerinde çok az sayıda kişinin bulunması dikkati çekiyor.
 
Muğla'nın nüfusu kalabalık turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de "Evde kal" uyarısına büyük oranda uyuluyor. Genelde kalabalık olan meydanlar, caddeler, sahil ve yürüyüş yollarındaki tenhalık göze çarpıyor. 
 
Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri ile yürüyüş yollarında, alışılmışın dışında sessizlik ve sakinlik yaşanıyor.
 
Bodrum'un ünlü Paşatarlası ve Kumbahçe plajları ile Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ve Belkız plajları sakin günler geçiriyor.
 
Isparta ve Burdur kentlerinde de vatandaşların çoğunun evde kalmayı tercih ettiğinden cadde ile sokaklarda sessizlik hakim.
 
- Doğu Akdeniz'de "Evde kal" çağrısına uyuluyor
 
Adana'da, Şair Hasibe Hatun ve Atatürk caddelerinde, Uğur Mumcu Meydanı ile Atatürk ve Merkez parklarında sessizlik hakim.
 
Osmaniye'de ise Musa Şahin, Atatürk ve Alparslan Türkeş bulvarları ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları sakinliğini koruyor.
 
Hatay'da da alınan önlemler kapsamında Cumhuriyet Meydanı ve Asi Nehri yürüyüş yolu boş kaldı.
 
İskenderun ilçesinde de Atatürk Anıt Alanı ile sahil kordonunda geçiş yasakları nedeniyle sessizlik hakim oldu.
 
Mersin'in en işlek caddelerinden Adnan Menderes Bulvarı'nda önlemlerin ardından sessizlik yaşanıyor. Sahil şeridindeki meydanlar ile merkez Akdeniz ilçesindeki Cumhuriyet Alanı'nda da sakinlik hakim oldu. 
 
- Doğu'da sessizlik var
 
Erzurum, Kars, Erzincan, Iğdır, Ağrı, Tunceli ve Ardahan'da vatandaşların yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara büyük oranda uyduğu gözlendi.
 
Erzurum'da, Cumhuriyet Caddesi, Havuzbaşı Kent Meydanı ile Yakutiye Kent Meydanı, Kars'ta Cumhuriyet Meydanı, Faikbey Caddesi, Kazımpaşa Caddesi ve tarihi Kars Kalesi, Iğdır'da Atatürk ve Tansu Çiller caddeleri, Erzincan'da Dörtyol ve Cumhuriyet Meydanı, Ardahan'da Kongre Caddesi ve kendin en işlek yerleri, Tunceli'de Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Yeraltı Çarşısı üstü ve Seyit Rıza Meydan'ı, Yeni Van, Kağızman, Erzurum caddeleri vatandaşların "evde kal" çağrılarına uymasıyla en sakin günlerini yaşıyor.
 
Öte yandan Erzurum, Iğdır, Erzincan ve Ağrı'daki bazı noktalarda ise az da olsa insan hareketliliği yaşandı.
 
Bu bölgelerde ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ederek maske ve eldiven taktıkları görüldü.
 
- İç Anadolu şehirleri sakin güçler geçiriyor 
 
İç Anadolu Bölgesi'nde devletin "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
 
Konya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında evde kal çağrısına vatandaşlar genel anlamda uyarken caddeler ve sokakların da boş kaldığı gözleniyor. Kentte her daim yoğun ziyaretçi alan Mevlana Meydanı'nın yanı sıra Meram Tavusbaba çevresi, Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kültür Park, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı çevresi, Otogar ve Kule Kavşağı ile Novaland AVM çevresinde sakinlik gözlendi.
 
Şehrin belirli noktalarında polis, vatandaşlara kimlik sorarak 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kontrolleri yapıyor, bir yandan da kent içinde az sayıdaki yola çıkan aracın trafik kontrol çalışmalarını aralıksız yürütüyor.
 
Karaman'da da salgına karşı vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uymaya devam ediyor.
 
Aksaray'da da şehir merkezindeki meydanlar, işlek cadde ve güzergahlardaki uzun süredir süren genel sessizlik hali devam ediyor, kentteki diğer işlek caddelerde de vatandaşlar sokağa çıkmıyor.
 
Afyonkarahisar'da Kent Meydanı, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı girişi ve belediye etrafında alışılagelen insan ve trafik yoğunluğu ise yok denecek kadar az.
 
Van'da kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanı, vatandaşların duyarlı davranmaları sonucu boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil bandı ve göl kıyılarında anons yaparak vatandaşların evlerinde kalması uyarısı yaptı.
 
Kentte ekipler, toplu yaşam alanları ve caddelerde denetimler yaptı.
 
Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasıyla en işlek cadde ve meydanlarda sessizlik hakim.
 
- Ege'de sakin günler yaşanıyor
 
Merkezi yerlerin boş kaldığı İzmir'de sabah ve akşam saatleri haricinde trafikte yoğunluk bulunmuyor. Pazar kurulan bazı bölgelerdeki yoğunluklar, polis ekiplerinin uyarılarıyla azalıyor.
 
Meydanların boş olduğu Aydın'da, vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uyuyor.
 
Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve Bayramyeri gibi merkezi yerlerde sakinlik sürüyor.
 
Manisa'da kentin en işlek meydanları, cadde ve sokaklarındaki sakinlik var. Polis ekipleri vatandaşların sosyal mesafeye uyması için anons yapıyor.
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