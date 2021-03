Yunanistan Milli Günü’nde Ankara Büyükelçisi Michael C. Diamessis, Türkiye ile iş birliğini arzu edilen ve peşinde koşulan bir hale getirecek koşulları yaratmaya çaba göstermeliyiz diyerek dostluk mesajları verdi..Yunanistan 25 Mart Milli Gün ve 1821 Yunan Devrimi’nin 200’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türkiye’deki etkinliklerini pandemi nedeniyle dijital kutlama şeklinde gerçekleştirdi.Sanal etkinlik, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçilik binasında Türkiye Büyükelçisi Michael C. Diamessis’in günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasıyla başladı. Ardından sırasıyla iki önemli başkonsolosluğunu emanet ettiği başarılı iki kadın diplomatlarından Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nun tarihi Sismanoglio Megaro binasında İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou, Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosluğu binasında İzmir Başkonsolosu Despina Balkiza 200 yıl önce atalarının verdikleri bağımsızlık mücadelelerini anlattı. Dijital etkinlikte son olarak Yunanistan’ın Edirne Konsolosu Konstantinos Pappas bir konuşma yaptı. Konuşmalar sonrası önce Yunanistan bayrağı arka fonunda Yunan Milli Marşı, ardından da Türk bayrağı arka fonuyla İstiklal Marşı okundu. Etkinlik Yunan Müziği Konseri ile devam edip, Yunanistan hakkında kısa film gösterimi ile sonra erdi.Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Michael C. Diamessis günün anlam ve önemini belirten konuşmasına Türkçe başlayarak şunları söyledi:“Değerli konuklar, sevgili dostlarımız, Yunan vatandaşları sizlere Yunanistan Cumhuriyeti’nin ikametgah binasından sesleniyorum. 200.’cü Yunanistan Milli Günü kutlamalarına hoş geldiniz diyorum.”Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Michael C. Diamessis İngilizce devam ettiği konuşmasında Göklerde Yunan bayrağını dalgalandırmak için Yunan devleti kurma fikrinden yola çıkılarak, modern Yunanistan’ın kurulmasına kadar verilen bağımsızlık mücadelesini anlattı. Büyükelçi Diamessis, Yunan Bağımsızlık Savaşı’nın başlamasının 200.’ncü yıldönümünü andıklarını belirterek, “İki yüz yıl önce 25 Mart 1821’de devrim bayrağı Yunan göklerinde yükseklerde ve umutla dolarak dalgalandı. O gün Yunan ulusu için yeni bir yolculuğun başlangıcını gösterirken, yaklaşık 10 yıl sonra modern Yunan devletinin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Bir Yunan devleti kurma fikri o yıllarda oldukça ilerici bir düşünceydi. Bu düşünce özgürlük, kendi kaderini tayin etme, bağımsızlık ve demokrasi gibi liberal değerlerin sağlam temellerine dayanmaktaydı. Bu değerler günümüzde evrensel değerler olarak kabul edilmektedir. Amerikan ve Fransız devrimlerinden ilham alan bu düşünce modern Yunan Aydınlanması ile daha da rafine bir hale gelmiştir. Dönemin uluslararası ortamı dikkate alındığında bağımsızlık peşinde olmak aşırı derecede tutkulu bir hedefti. Bugün olasılıklara karşı azınlığın çoğunluğa karşı çetin bir mücadelesi. Ancak bu mücadele başarmaya veya denerken ölmeye yemin etmiş başkaldıran Yunanlıların cesareti ve karalılığı sayesinde olanaklı bir hale geldi. Kıvrak demokrasi bu olağanüstü etkileyici başarının gerçekleşmesinde diğer bir önemli etkendi.” diye konuştu.Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Diamessis sözlerine şöyle devam etti:“Yunan Bağımsızlık Savaşı’nın başarılı bir şekilde sonuçlanmasına önemli ölçüde katkıda bulunan, o dönemin neredeyse bütün büyük güçlerin desteğini alması uzun sürmedi. Yunan Bağımsızlık Savaşı ayrıca haklı bir sebebe dayanmaktaydı. Ve bu nedenle yurtdışında çabucak pek çok sempatizanı toplayarak ünlü Philhellenes yani Yunan dostları entelektüel hareketini doğurdu. Bu insanlar klasik Yunan uygarlığının cazibesinden ve modern dünyadaki geniş çaplı etkilerinden ilham almışlardı. Yunan dostları otoriter yönetime karşı özgürlüğe duyulan asil özlemi uğrunda savaşmaya değer bir sebep olarak gördüler.”200 yıl sonra Yunanistan’ın dünyanın en gelişmiş ülkeleri ve güçlü demokrasiler arasında yer aldığının altını çizen Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Diamessis, ”NATO, AB ve Avrupa Birliği üyesi olmasının yanı sıra Ekonomik İşbirliği ve Kalınma Örgütü (OECD) , Avrupa Konseyi ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi diğer belli başlı uluslararası ve bölgesel örgütlerin üyesidir. Uluslararası ilişkilerde prensipli bir yaklaşımın rehberlik ettiği ve uluslararası hukuka saygı duyan, temel özgürlüklere değer veren insan haklarını, demokratik değerleri ve hukukun üstünlüğünü savunan bir ülke. Dünyadaki en büyük ticaret filosunu kontrol etme gibi olağanüstü başarılara imza atmış, uluslararası ticarete ciddi şekilde katkıda bulunan bir ülke. Hepimizin yakında üstesinden geleceğimizi umduğumuz covid-19 ile mücadelede öncel ülkelerden biri. Geçtiğimiz 10 yılda yaşanan ve Yunanistan’ın yenilenmiş özgüveniyle üstesinden geldiği ağır ekonomik kriz sırasında insanlarının gücü ve dayanıklılığı sınanan ve bir kez daha kanıtlanan bir ülke.” dedi.Yunanistan’ın günümüzde dünyanın istikrarsız bir bölgesinde ön saflarda bir devlet ve bir istikrar desteği görevi üstlendiğini dile getiren Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Michael C. Diamessis şunları söyledi:“Başarılı tek taraflı iş birliği insiyatifleri sayesinde Yunanistan çevresindeki barış ve refahı aktif olarak desteklenmektedir. Coğrafi ve kültürel bir kavşakta bulunan bir ülke olarak eğitim bağlantılı kurabilirlik, ticaret, lojistik, enerji ve inovasyon gibi çeşitli alanlarda iş birliğinin daha da ilerlemeyi ve Avrupa ile doğu ve güney komşularını bağlayan bir merkez görevi üstlenmeyi istemektedir. Bu kapsamda Yunanistan bölgemizdeki barış ve istikrarı güçlendirmek için uluslararası hukuk iyi komşuluk ilişkileri ve karşılıklı saygı temelinde Türkiye ile çalışmaya her zaman hazırdır. Ticaret, yatırımlar, ekonomik iş birliği, kültürlerimiz ve insanlarımız arasındaki bağlar, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da ilerletmek için olanaklar sunan alanlardır. Ve geçmişte yaşadığımız sıkıntılara rağmen hatta belki de bu sıkıntılar yüzünden anlaşmazlığı mantıksız, iş birliğini ise arzu edilen ve peşinde koşulan bir hale getirecek koşulları yaratmaya çaba göstermeliyiz.”Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Michael C. Diamessis İngilizce yaptığı konuşmasına ara vererek Yunanca devam etti. Yunan vatandaşlarına ve soydaşlara hitaben yaptığı bu konuşmada ise şu açıklamaları yaptı:“Bugün hepimiz için bayram ve gururlanma günü. Sadece Kurtuluş mücadelesindeki başarılarımızı kutladığımız bir gün değil. Yunan Devrimi’nden 200 yıl sonra geçmişe baktığımızda ülkenin ve milletin gidişatının daima ilerlediğini, yaşanılan tüm zorluklara rağmen, daima ileri doğra bir gelişim trendi içerisinde bulunduğunu görüyoruz. Ülkemiz hatalardan kaçınmadı. Ancak kritik dönemlerde doğru stratejik seçimleri yapmayı başardı. Ve özellikle belirtmeliyim ki; köklü, güçlü ve çağdaş bir demokrasiye dönüşmeyi başardı. Hukukun üstünlüğüne dayalı ve temel özgürlüklere saygılı bir demokrasi. Açıkça görüldüğü üzere de sonuç tamamıyla olumlu olmuştur. Bugün Hellenizm’in geleceğini tasavvur ettiğimizde yeni ve farklı zorluklar bizi beklerken binlerce yıllık tarihimizden dersler çıkarmalı, ve onlardan ilham alıp, birlikte ve dayanışma içinde yürümeliyiz. Ayrıca milli günümüzün Meryem Ana’nın müjdesi ile aynı zamana denk gelmesi bir rastlantı değildir. Hellenizm için bağımsızlık mücadelesinin umut dolu başlangıcı, İsa’nın yeniden doğuşunun kutlu ilanına sevinçle duyurulmasına paralel uyumlanır. Böylece sembolik olarak ulusumuzun Ortodoks Hristiyan inancıyla yeniden doğuşu paralel olarak uyumlanır. Bu düşüncelerle bayramınızı kutlarım. Yaşasın Millet, yaşasın Yunanistan, yaşasın 25 Mart.”Bugünün Yunan Milli Marşı’nın da adandığı, bağımsızlığa övgü olmasından gurur duyduklarını belirten Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Michael C. Diamessis, “Yunan Bağımsızlık Savaşı’nın 200 yıl sonra bile verdiği özgürlükleri elinden alınmış olan yaşamın yaşanmaya değer olmadığı mesajı hala canlı ve güçlü bir şekilde yankılanmaktadır. Aynı prensip ve idealler bugün hala bize rehberlik etmektedir. Atalarımızı mücadeleleri ve özverileri için onurlandırırken, onların mesajlarını gelecek kuşaklara iletme görevi bizlere aittir. Özgürlük ve bağımsızlığın en önemli değerler olduğuna dair her bir hatırlatma. Bu değerleri savunmak ahlak, sebat ve cesaret gerektirir. Bütün bu düşüncelerle Yunan Milli Günü’nü kutluyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou İstanbul Başkonsolosluğu’nun tarihi Sismanoglio Megaro binasında yaptığı açıklamasında şunları söyledi:“Bu yıl Yunan devleti muzaffer mücadeleler ve müthiş fedakarlıklar sonucu gelen bağımsızlığın zorlu yollarını anmaktadır. Aynı zamanda çağdaş Yunan Devleti’nin gelişimin ideolojik zeminini hazırlayan ve bağımsızlığı mümkün kılan idealleri de kutlamaktadır. Demokrasi, eşitlik ve özgürlük, fedakarlık, Ortodoks dininin değerleri, kadın-erkek eşitliği, birbirimizin farklıklarına saygı gibi idealleri. Çağdaş Yunanistan bu değerler ışığında pek çok zorluğu aşmış ve başka komşu ülkeler olmak üzere, tüm ülkelerle iletişim ve dostluk köprüleri kurmuştur. Bizlerin İstanbul’daki temel görevi iki ülke halklarının iletişim köprülerini kuvvetlendirmektir. Her seviyede turizm, ticaret iş ve kültür alanında. Bu amacımızın bir kanıtı olarak Yunanistan’ın her yıl dünyanın çeşitli yerlerinden özellikle Türk vatandaşlarından çok sayıda turist ağırladığını vurgulamak isterim. Buna yönelik olarak konsolosluğumuz her yıl 90 bin’den fazla vize vermektedir. Ayrıca her yıl Sismanoglia Megaro binamızda, 40’a varan etkinlik düzenliyoruz. Bu şekilde amacımız iki taraflı ticari ve kültürel iş birliklerimizi teşvik etmek, hem de İstanbul’un ortak tarihini bilinir kılmak. Yaşasın Yunanistan.”Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Despina Balkiza ise Yunan milleti uzun tarihinde birçok kez öncü hedefler peşinde koşmuş ve özgürlük, adalet, farklı kültür ve dinlerden insanların barış içinde bir arada yaşaması gibi demokrasi anlayışından kaynaklanan ilkeleri desteklemek amacıyla girişimlerde bulunduğuna vurgu yaparak, “Yunanlar tüm insanlığın hayranlığını uyandırmış, tarihsel gerçeklerle de kanıtlanmış olan ulusal birlik ve benzersiz bir kolektif eylemle bu hedeflerine ulaşmışlardır. Bu tarihsel olgular içinde öne çıkan aslında 25 Mart 1821 yıldönümü kutlamalarıyla anılan Yunan Devleti’nin bağımsızlığı için ruhani liderlerin ve sıradan erkek ve kadınların ortak çabasıdır. Biz çağdaş Yunanlılar 200 yıl önce bağımsızlık mücadelesi verenlerin torunları bugün onların hatırasını saygıyla anma ihtiyacı hissediyoruz.” dedi.Yunanistan’ın Edirne Konsolosu Konstantinos Pappas ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:“25 Mart çağdaş Yunanistan tarihinin en önemli günlerinden biridir. Modern, özgür ve bağımsız Yunan Devleti’nin kuruluşunun dönüm noktasıdır. Vatanımız Helen ve Ortodoks dünyası için çifte kutlamadır. 2021 yılında bu ulusal bayramın bir özel önemi daha bulunuyor. Çünkü 1821 Ulusal İhtilali’nin 200. yıldönümüdür. Konsolosluğumuz olarak vatanımızın bağımsızlığı için can vermiş tüm kahramanların anısına saygıyla eğilirken, bu yılın ulusal bayram kutlamalarını tüm Yunanlılar için coşkuyla karşılıyoruz.”Fulya OMAÇ / İZMİRFoto 1: Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Michael C. Diamessis’inFoto 2: Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou,Foto 3: Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Despina BalkizaFoto 4: Yunanistan’ın Edirne Konsolosu Konstantinos PappasFoto 5: Etkinlik Yunan Müziği Konseri ile devam ettiFoto 6-10: Yunanistan hakkında kısa film gösteriminden kareler