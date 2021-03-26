GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA BALIK SİPARİŞ

YUNANİSTAN TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAYA HER ZAMAN HAZIR

YUNANİSTAN TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAYA HER ZAMAN HAZIR
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 
Yunanistan Milli Günü’nde Ankara Büyükelçisi Michael C. Diamessis, Türkiye ile iş birliğini arzu edilen ve peşinde koşulan bir hale getirecek koşulları yaratmaya çaba göstermeliyiz diyerek dostluk mesajları verdi..
 
YUNANİSTAN TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAYA HER ZAMAN HAZIR
 
Yunanistan 25 Mart Milli Gün ve 1821 Yunan Devrimi’nin 200’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türkiye’deki etkinliklerini pandemi nedeniyle dijital kutlama şeklinde gerçekleştirdi.
Sanal etkinlik, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçilik binasında Türkiye Büyükelçisi Michael C. Diamessis’in günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasıyla başladı. Ardından sırasıyla iki önemli başkonsolosluğunu emanet ettiği başarılı iki kadın diplomatlarından Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nun tarihi Sismanoglio Megaro binasında İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou, Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosluğu binasında İzmir Başkonsolosu Despina Balkiza 200 yıl önce atalarının verdikleri bağımsızlık mücadelelerini anlattı. Dijital etkinlikte son olarak Yunanistan’ın Edirne Konsolosu Konstantinos Pappas bir konuşma yaptı. Konuşmalar sonrası önce Yunanistan bayrağı arka fonunda Yunan Milli Marşı, ardından da Türk bayrağı arka fonuyla İstiklal Marşı okundu. Etkinlik Yunan Müziği Konseri ile devam edip, Yunanistan hakkında kısa film gösterimi ile sonra erdi.
 
BÜYÜKELÇİ İLK HİTABINI TÜRKÇE YAPTI
Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Michael C. Diamessis günün anlam ve önemini belirten konuşmasına Türkçe başlayarak şunları söyledi:
 “Değerli konuklar, sevgili dostlarımız, Yunan vatandaşları sizlere Yunanistan Cumhuriyeti’nin ikametgah binasından sesleniyorum. 200.’cü Yunanistan Milli Günü kutlamalarına hoş geldiniz diyorum.”
 
BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN 10. YILINDA MODERN YUNAN DEVLETİ KURULDU
Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Michael C. Diamessis İngilizce devam ettiği konuşmasında Göklerde Yunan bayrağını dalgalandırmak için Yunan devleti kurma fikrinden yola çıkılarak, modern Yunanistan’ın kurulmasına kadar verilen bağımsızlık mücadelesini anlattı. Büyükelçi Diamessis, Yunan Bağımsızlık Savaşı’nın başlamasının 200.’ncü yıldönümünü andıklarını belirterek, “İki yüz yıl önce 25 Mart 1821’de devrim bayrağı Yunan göklerinde yükseklerde ve umutla dolarak dalgalandı. O gün Yunan ulusu için yeni bir yolculuğun başlangıcını gösterirken, yaklaşık 10 yıl sonra modern Yunan devletinin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Bir Yunan devleti kurma fikri o yıllarda oldukça ilerici bir düşünceydi. Bu düşünce özgürlük, kendi kaderini tayin etme, bağımsızlık ve demokrasi gibi liberal değerlerin sağlam temellerine dayanmaktaydı. Bu değerler günümüzde evrensel değerler olarak kabul edilmektedir. Amerikan ve Fransız devrimlerinden ilham alan bu düşünce modern Yunan Aydınlanması ile daha da rafine bir hale gelmiştir. Dönemin uluslararası ortamı dikkate alındığında bağımsızlık peşinde olmak aşırı derecede tutkulu bir hedefti. Bugün olasılıklara karşı azınlığın çoğunluğa karşı çetin bir mücadelesi. Ancak bu mücadele başarmaya veya denerken ölmeye yemin etmiş başkaldıran Yunanlıların cesareti ve karalılığı sayesinde olanaklı bir hale geldi. Kıvrak demokrasi bu olağanüstü etkileyici başarının gerçekleşmesinde diğer bir önemli etkendi.”  diye konuştu.
 
BÜYÜK GÜÇLERİN DESTEĞİ BAŞARIYA KATKI SAĞLADI
Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Diamessis sözlerine şöyle devam etti:
“Yunan Bağımsızlık Savaşı’nın başarılı bir şekilde sonuçlanmasına önemli ölçüde katkıda bulunan, o dönemin neredeyse bütün büyük güçlerin desteğini alması uzun sürmedi. Yunan Bağımsızlık Savaşı ayrıca haklı bir sebebe dayanmaktaydı. Ve bu nedenle yurtdışında çabucak pek çok sempatizanı toplayarak ünlü Philhellenes yani Yunan dostları entelektüel hareketini doğurdu. Bu insanlar klasik Yunan uygarlığının cazibesinden ve modern dünyadaki geniş çaplı etkilerinden ilham almışlardı. Yunan dostları otoriter yönetime karşı özgürlüğe duyulan asil özlemi uğrunda savaşmaya değer bir sebep olarak gördüler.”
 
YUNANİSTAN DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ ÜLKELERİ VE GÜÇLÜ DEMOKRASİLERİ ARASINDA
200 yıl sonra Yunanistan’ın dünyanın en gelişmiş ülkeleri ve güçlü demokrasiler arasında yer aldığının altını çizen Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Diamessis, ”NATO, AB ve Avrupa Birliği üyesi olmasının yanı sıra Ekonomik İşbirliği ve Kalınma Örgütü (OECD) , Avrupa Konseyi ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi  diğer belli başlı uluslararası ve bölgesel örgütlerin üyesidir. Uluslararası ilişkilerde prensipli bir yaklaşımın rehberlik ettiği ve uluslararası hukuka saygı duyan, temel özgürlüklere değer veren insan haklarını, demokratik değerleri ve hukukun üstünlüğünü savunan bir ülke. Dünyadaki en büyük ticaret filosunu kontrol etme gibi olağanüstü başarılara imza atmış, uluslararası ticarete ciddi şekilde katkıda bulunan bir ülke. Hepimizin yakında üstesinden geleceğimizi umduğumuz covid-19 ile mücadelede öncel ülkelerden biri. Geçtiğimiz 10 yılda yaşanan ve Yunanistan’ın yenilenmiş özgüveniyle üstesinden geldiği ağır ekonomik kriz sırasında insanlarının gücü ve dayanıklılığı sınanan ve bir kez daha kanıtlanan bir ülke.” dedi.
 
TÜRKİYE İLEİŞ BİRLİĞİNİ ARZU EDİLEN VE PEŞİNDE KOŞULAN BİR HALE GETİRECEK KOŞULLARI YARATMAYA ÇABA GÖSTERMELİYİZ
Yunanistan’ın günümüzde dünyanın istikrarsız bir bölgesinde ön saflarda bir devlet ve bir istikrar desteği görevi üstlendiğini dile getiren Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Michael C. Diamessis şunları söyledi:
“Başarılı tek taraflı iş birliği insiyatifleri sayesinde Yunanistan çevresindeki barış ve refahı aktif olarak desteklenmektedir. Coğrafi ve kültürel bir kavşakta bulunan bir ülke olarak eğitim bağlantılı kurabilirlik, ticaret, lojistik, enerji ve inovasyon gibi çeşitli alanlarda iş birliğinin daha da ilerlemeyi ve Avrupa ile doğu ve güney komşularını bağlayan bir merkez görevi üstlenmeyi istemektedir. Bu kapsamda Yunanistan bölgemizdeki barış ve istikrarı güçlendirmek için uluslararası hukuk iyi komşuluk ilişkileri ve karşılıklı saygı temelinde Türkiye ile çalışmaya her zaman hazırdır. Ticaret, yatırımlar, ekonomik iş birliği, kültürlerimiz ve insanlarımız arasındaki bağlar, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da ilerletmek için olanaklar sunan alanlardır. Ve geçmişte yaşadığımız sıkıntılara rağmen hatta belki de bu sıkıntılar yüzünden anlaşmazlığı mantıksız, iş birliğini ise arzu edilen ve peşinde koşulan bir hale getirecek koşulları yaratmaya çaba göstermeliyiz.”
 
MİLLİ GÜNÜMÜZÜN MERYEM ANA’NIN MÜJDESİ İLE AYNI ZAMANA DENK GELMESİ BİR RASTLANTI DEĞİL
Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Michael C. Diamessis İngilizce yaptığı konuşmasına ara vererek Yunanca devam etti. Yunan vatandaşlarına ve soydaşlara hitaben yaptığı bu konuşmada ise şu açıklamaları yaptı:
“Bugün hepimiz için bayram ve gururlanma günü. Sadece Kurtuluş mücadelesindeki başarılarımızı kutladığımız bir gün değil.  Yunan Devrimi’nden 200 yıl sonra geçmişe baktığımızda ülkenin ve milletin gidişatının daima ilerlediğini, yaşanılan tüm zorluklara rağmen, daima ileri doğra bir gelişim trendi içerisinde bulunduğunu görüyoruz. Ülkemiz hatalardan kaçınmadı. Ancak kritik dönemlerde doğru stratejik seçimleri yapmayı başardı. Ve özellikle belirtmeliyim ki; köklü, güçlü ve çağdaş bir demokrasiye dönüşmeyi başardı. Hukukun üstünlüğüne dayalı ve temel özgürlüklere saygılı bir demokrasi. Açıkça görüldüğü üzere de sonuç tamamıyla olumlu olmuştur. Bugün Hellenizm’in geleceğini tasavvur ettiğimizde yeni ve farklı zorluklar bizi beklerken binlerce yıllık tarihimizden dersler çıkarmalı, ve onlardan ilham alıp, birlikte ve dayanışma içinde yürümeliyiz. Ayrıca milli günümüzün Meryem Ana’nın müjdesi ile aynı zamana denk gelmesi bir rastlantı değildir. Hellenizm için bağımsızlık mücadelesinin umut dolu başlangıcı, İsa’nın yeniden doğuşunun kutlu ilanına sevinçle duyurulmasına paralel uyumlanır. Böylece sembolik olarak ulusumuzun Ortodoks Hristiyan inancıyla yeniden doğuşu paralel olarak uyumlanır. Bu düşüncelerle bayramınızı kutlarım. Yaşasın Millet, yaşasın Yunanistan, yaşasın 25 Mart.”
 
AYNI PRENSİP VE İDEALLER BUGÜN HALA BİZE REHBERLİK EDİYOR
Bugünün Yunan Milli Marşı’nın da adandığı, bağımsızlığa övgü olmasından gurur duyduklarını belirten Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Michael C. Diamessis, “Yunan Bağımsızlık Savaşı’nın 200 yıl sonra bile verdiği özgürlükleri elinden alınmış olan yaşamın yaşanmaya değer olmadığı mesajı hala canlı ve güçlü bir şekilde yankılanmaktadır. Aynı prensip ve idealler bugün hala bize rehberlik etmektedir. Atalarımızı mücadeleleri ve özverileri için onurlandırırken, onların mesajlarını gelecek kuşaklara iletme görevi bizlere aittir. Özgürlük ve bağımsızlığın en önemli değerler olduğuna dair her bir hatırlatma. Bu değerleri savunmak ahlak, sebat ve cesaret gerektirir. Bütün bu düşüncelerle Yunan Milli Günü’nü kutluyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.
 
HER YIL 90 BİNDEN FAZLA VİZE VERİYORUZ
İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou İstanbul Başkonsolosluğu’nun tarihi Sismanoglio Megaro binasında yaptığı açıklamasında şunları söyledi:
“Bu yıl Yunan devleti muzaffer mücadeleler ve müthiş fedakarlıklar sonucu gelen bağımsızlığın zorlu yollarını anmaktadır. Aynı zamanda çağdaş Yunan Devleti’nin gelişimin ideolojik zeminini hazırlayan ve bağımsızlığı mümkün kılan idealleri de kutlamaktadır. Demokrasi, eşitlik ve özgürlük, fedakarlık, Ortodoks dininin değerleri, kadın-erkek eşitliği, birbirimizin farklıklarına saygı gibi idealleri. Çağdaş Yunanistan bu değerler ışığında pek çok zorluğu aşmış ve başka komşu ülkeler olmak üzere, tüm ülkelerle iletişim ve dostluk köprüleri kurmuştur. Bizlerin İstanbul’daki temel görevi iki ülke halklarının iletişim köprülerini kuvvetlendirmektir. Her seviyede turizm, ticaret iş ve kültür alanında. Bu amacımızın bir kanıtı olarak Yunanistan’ın her yıl dünyanın çeşitli yerlerinden özellikle Türk vatandaşlarından çok sayıda turist ağırladığını vurgulamak isterim. Buna yönelik olarak konsolosluğumuz her yıl 90 bin’den fazla vize vermektedir. Ayrıca her yıl Sismanoglia Megaro binamızda, 40’a varan etkinlik düzenliyoruz. Bu şekilde amacımız iki taraflı ticari ve kültürel iş birliklerimizi teşvik etmek, hem de İstanbul’un ortak tarihini bilinir kılmak. Yaşasın Yunanistan.”
 
ULUSAL BİRLİK VE BENZERSİZ BİR KOLEKTİF EYLEMLE BU HEDEFE ULAŞILDI
Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Despina Balkiza ise Yunan milleti uzun tarihinde birçok kez öncü hedefler peşinde koşmuş ve özgürlük, adalet, farklı kültür ve dinlerden insanların barış içinde bir arada yaşaması gibi demokrasi anlayışından kaynaklanan ilkeleri desteklemek amacıyla girişimlerde bulunduğuna vurgu yaparak, “Yunanlar tüm insanlığın hayranlığını uyandırmış, tarihsel gerçeklerle de kanıtlanmış olan ulusal birlik ve benzersiz bir kolektif eylemle bu hedeflerine ulaşmışlardır. Bu tarihsel olgular içinde öne çıkan aslında 25 Mart 1821 yıldönümü kutlamalarıyla anılan Yunan Devleti’nin bağımsızlığı için ruhani liderlerin ve sıradan erkek ve kadınların ortak çabasıdır. Biz çağdaş Yunanlılar 200 yıl önce bağımsızlık mücadelesi verenlerin torunları bugün onların hatırasını saygıyla anma ihtiyacı hissediyoruz.” dedi.
 
MODERN, ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ YUNAN DEVLETİ’NİN KURULUŞUNUN DÖNÜM NOKTASI
Yunanistan’ın Edirne Konsolosu Konstantinos Pappas ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“25 Mart çağdaş Yunanistan tarihinin en önemli günlerinden biridir. Modern, özgür ve bağımsız Yunan Devleti’nin kuruluşunun dönüm noktasıdır. Vatanımız Helen ve Ortodoks dünyası için çifte kutlamadır. 2021 yılında bu ulusal bayramın bir özel önemi daha bulunuyor. Çünkü 1821 Ulusal İhtilali’nin 200. yıldönümüdür. Konsolosluğumuz olarak vatanımızın bağımsızlığı için can vermiş tüm kahramanların anısına saygıyla eğilirken, bu yılın ulusal bayram kutlamalarını tüm Yunanlılar için coşkuyla karşılıyoruz.”
 
Fulya OMAÇ / İZMİR
 
Foto 1: Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Michael C. Diamessis’in
Foto 2: Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou,
Foto 3: Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Despina Balkiza
Foto 4: Yunanistan’ın Edirne Konsolosu Konstantinos Pappas
Foto 5: Etkinlik Yunan Müziği Konseri ile devam etti
Foto 6-10: Yunanistan hakkında kısa film gösteriminden kareler
 
foto1-3foto2-3foto5foto4foto3foto6-2foto7-2foto8-1foto9foto10-2
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Haber: ''Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir''
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN BERAT KANDİLİ MESAJI
Isparta Afet Bilinci Kazanıyor
AYM'NİN KARARI DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞİKLİK
JASAT TİMLERİ ISPARTA'DA YAKALADI
ATLI DAYANIKLILIK YARIŞLARINDA ISPARTA BAŞARISI
Isparta Haber: LEADER Lansman Toplantısı Yapıldı
460 yıllık tarihi ‘Üzüm Pazarı’ sadece Isparta’nın değil...
Kamuda dikkat çeken “katı” sınırlama
YENİ MUTANT VİRÜSLER DAHA BULAŞICI DAHA GÜÇLÜ
Isparta'da geleneksel meslekler geleceğe taşınıyor...
Isparta'da Kar Yağışı Bekleniyor! Beyaz alarm!
Merkez Isparta Projesi için geri sayım başladı
Isparta'da Dil ve Konuşma Terapisi Ünitesi
Isparta'da Sanayi ve Ticaret Müzesi Kurulacak
Isparta'da spor salonları, özel spor salonları ve halı sahalarda denetim...
Son dakika Isparta haber: Zirai don geliyor....
EMEKLİ EK ÖDEMESİ NE KADAR? 414 TL'LİK ARTIŞ
ISPARTA İÇİN SON DAKİKA METEOROLOJİK UYARI
Isparta'da büyük gurur! Avrupa Birincisi oldu...
Isparta'da kontrollü normalleşme süreci...
Leylekler koruma altında
Devlet ödeyecek! Nisan'da başlıyor...
Isparta'da vaka sayıları ne durumda?
Sıfır araç alırken ekspertiz yaptırmanın önemi, Pilot Garage Oto Ekspertiz Isparta
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldı
Isparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattı
AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetim
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
nidua Ispartaısparta gelinliknidua instagramnidua instagramnidua whatsAppısparta cam balkonısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriisparta oto ekspertizISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriısparta bowling salonuISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni emeklilik modeli geliyorMilyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni emeklilik modeli geliyor20 Mart 2021
Isparta'da vaka sayıları ne durumda?Isparta'da vaka sayıları ne durumda?20 Mart 2021
Isparta Haber: Gelecek Neslin Tanımı: “Mükemmel İnsan”Isparta Haber: Gelecek Neslin Tanımı: “Mükemmel İnsan”19 Mart 2021
Isparta'da Hem Yarıştılar Hem Öğrendiler...!Isparta'da Hem Yarıştılar Hem Öğrendiler...!19 Mart 2021
IGİAD'DA YENİ DÖNEM!IGİAD'DA YENİ DÖNEM!20 Mart 2021
Sıfır araç alırken ekspertiz yaptırmanın önemi, Pilot Garage Oto Ekspertiz IspartaSıfır araç alırken ekspertiz yaptırmanın önemi, Pilot Garage Oto Ekspertiz Isparta20 Mart 2021
EĞİRDİR’DE TOKİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADIEĞİRDİR’DE TOKİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI19 Mart 2021
ISPARTA İÇİN SON DAKİKA METEOROLOJİK UYARIISPARTA İÇİN SON DAKİKA METEOROLOJİK UYARI22 Mart 2021
BAHARA MERHABA ORYANTİRİNG YARIŞMASINA EĞİRDİR EV SAHİPLİĞİ YAPACAKBAHARA MERHABA ORYANTİRİNG YARIŞMASINA EĞİRDİR EV SAHİPLİĞİ YAPACAK19 Mart 2021
Devlet ödeyecek! Nisan'da başlıyor...Devlet ödeyecek! Nisan'da başlıyor...21 Mart 2021
Ellerinden Sımsıkı Tutup, Birlikte Ağaç DiktilerEllerinden Sımsıkı Tutup, Birlikte Ağaç Diktiler20 Mart 2021
FATİH ERBAKAN'DAN 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' KARARINA DESTEK!FATİH ERBAKAN'DAN 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' KARARINA DESTEK!20 Mart 2021
EMEKLİ EK ÖDEMESİ NE KADAR? 414 TL'LİK ARTIŞEMEKLİ EK ÖDEMESİ NE KADAR? 414 TL'LİK ARTIŞ23 Mart 2021
Isparta'da büyük gurur! Avrupa Birincisi oldu...Isparta'da büyük gurur! Avrupa Birincisi oldu...22 Mart 2021
Leylekler koruma altındaLeylekler koruma altında22 Mart 2021
Isparta'da kontrollü normalleşme süreci...Isparta'da kontrollü normalleşme süreci...22 Mart 2021
"KIZILDAĞ KARTALLARI KÜÇÜK YILDIZLARINI ARIYOR""KIZILDAĞ KARTALLARI KÜÇÜK YILDIZLARINI ARIYOR"21 Mart 2021
Son dakika Isparta haber: Zirai don geliyor....Son dakika Isparta haber: Zirai don geliyor....23 Mart 2021
YENİDEN REFAH PARTİSİ ISPARTA İL BAŞKANLIĞI DÜNYA SU GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASIYENİDEN REFAH PARTİSİ ISPARTA İL BAŞKANLIĞI DÜNYA SU GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI22 Mart 2021
​Başkan Başdeğirmen: “Gençlik bizim için önemli”​Başkan Başdeğirmen: “Gençlik bizim için önemli”22 Mart 2021