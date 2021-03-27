Isparta Valimiz Sayın Ömer SEYMENOĞLU, İl Müdürlüğümüzün Gıda ve Yem Kontrol Hizmetlerindeki Başarılarını Takdir Etti

ISPARTA İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Isparta Valimiz Sayın Ömer SEYMENOĞLU’nun liderliğinde İl Müdürümüz Sayın Eyup ADIGÜZEL'in koordinasyonunda yürütülmekte olan resmi kontrol hizmetleri ve denetim faaliyetlerinde görev yapan Gıda ve Yem Şubesi personelimizce, 2020 yılında Gıda ve Yem işletmelerinde Gıda Güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, 11.594 resmi kontrol gerçekleştirilmiş ve önceki yıllara kıyasla yaklaşık % 34 oranında bir denetim sayısı artışına ulaşılarak tüm yılların rekor sayısına ulaşılmıştır.Ayrıca, Covid19 salgını ile mücadele kapsamında Valiliğimizce organize edilen Salgın Tedbirleri Denetim Komisyonlarında görev alarak, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, toplum ve halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan denetimlerde 10.284 işletme denetlenmiştir.2020 yılı gıda işletmesi denetimlerinde, önceki yıllara göre % 6 civarında bir artışla; tüketime hazır, 642 adet üründen gıda güvenliğinin takibi amacıyla numune alınarak, laboratuvar analizleri sağlanmıştır. Ayrıca, 2020 yılında ilimizde bulunan gıda işletmelerinden, ihracat için 26.910 ton gıda ürününün denetim ve analiz işlemleri gerçekleştirilmiş olup, önceki yıllara kıyasla % 40 civarında bir gıda ihracatı artış miktarına ulaşılmıştır.İl Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Kontrol hizmetlerinin sağlanmasında, yıllar itibariyle gerçekleşen denetim rakamları değerlendirildiğinde, 2020 yılında diğer yıllara istinaden daha başarılı sonuçlara ulaşılmıştır.İl Müdürlüğümüz nezdinde Kontrol Görevlisi personelimizce gerçekleştirilen, tüm bu kontrol ve denetimlerde gösterilen üstün gayret ve özverili çalışmalar Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU tarafından 657 Sayılı Kanun kapsamında Başarı Belgesi ile takdir edilmiştir. Sayın Valimize çalışmalarımıza göstermiş olduğu ilgi ve nezaketleri için, İl Müdürlüğümüz olarak teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz.