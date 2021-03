Öncelikle; ülkemizde bugüne kadar meydana gelen depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.Ülkemiz, dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri üzerinde yer almaktadır. Ülkemiz topraklarının, nüfusumuzun, sanayi merkezlerinin, barajlarımızın çok önemli bir bölümü deprem bölgesinde bulunmaktadır.Doğal afetler ve depremler dünyanın ve ülkemizin yadsınamaz bir gerçeğidir. Ülkemizde deprem bilincinin oluşması ve depreme hazırlıklı olunması, depremin kamuoyu gündeminde kalması devletimizin öncelikli konularından olmalıdır.Tarih boyunca bu topraklarda birçok deprem yaşanmış ve milletimiz büyük acılar çekmiştir.Yakın tarihlerde yaşadığımız depremlerdeki can ve mal kayıplarını ve yaşadığımız büyük acıları ve deprem gerçeğinin kamuoyunun gündeminde olmasını sağlamak, unutmamak ve unutturmamak büyük önem arz etmektedir.Deprem bölgesi olan ülkemizin de önemli bir noktasında bulunan ilimiz, çevre il ve ilçelerimiz geçmişte yaşadığı gibi, gelecekte de değişik büyüklüklerde depremleri yaşama ihtimali büyüktür. Ancak, biliyoruz ki, aslında doğal afet olan deprem, sağlıksız ve yasadışı bir yapılaşma, ranta dayalı hızlı ve düşük nitelikli kentleşme, bilimsellikten uzak ranta dayalı arazi ve yer seçimi gibi faktörler nedeniyle afete dönüşmektedir. Yine biliyoruz ki, doğa kaynaklı olan depremleri önlememiz mümkün değildir, ancak, depremlerin birer afete dönüşmesini engellemek bizim elimizdedir. Depremlere karşı hazırlıklı olma ve depremlerin yıkıcı etkisini azaltma politikaları bu ülkenin önceliği olmalıdır.Kamu yararı, sağlıklı ve güvenli yaşama hakkı açısından, kamusal denetimlerin ciddiyet ile yapılması, mevzuatın depreme dayanıksız binaların yapılmasına izin vermeyecek şekilde tekrar düzenlenmesi, mühendislik hizmeti almayan binaların yapılmaması konusunda gerekli önlemlerin alınması ve yapılmış olanlar ise kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmelidir.Ülkemizin her kesiminde yetkililer tarafından, deprem ve afetlere karşı dirençli yerleşim yerlerinin saptanması, halkımızın güvenli yapılarda yaşaması ve afetlere hazır olmasının sağlanması konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.Deprem ve afetleri en az zararla atlatmanın diğer bir yolu da eğitimdir. Toplumun her kesimini içine alacak şekilde insanlarımız, deprem ve doğal afetler öncesinde ve sonrasında yapılması gereken hususlar hakkında bilinçlendirilmelidir.YENİDEN REFAH PARTİSİİSPARTA İL BAŞKANIERDAL KOÇ