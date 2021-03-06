Borsa e-sohbetleri kapsamında, KOSGEB İl Müdürü Yurdun YILDIRIM’ın katılımıyla gerçekleşen proje destekleri ve Isparta’ya verilen katkılar konulu toplantımıza, üyelerimiz, genç girişimcilerimiz ile birlikte diğer illerden ve yurtdışından yatırımcılarımız katıldı.Webinar toplantımız, KOSGEB İl Müdürü Yurdun YILDIRIM’ın açılış konuşmasıyla başladı.KOSGEB’in işleyişi ve işletmelere sağladığı destekler hakkında bilgi veren YILDIRIM, şu sözlere yer verdi.“Destek programlarımızı yatırımcılarımıza anlatma imkanı sunan Isparta Ticaret Borsası’na sizlere ve tüm yetkili arkadaşlara şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ederim.KOSGEB 1990 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir kamu kurumu olarak kurulmuştur. Hedef kitlemiz Kobiler ve girişimciler. Kobilerin geliştirilmesi ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için KOSGEB 10 civarında program yürütmektedir. Bu programlar kapsamında girişimcilere destekler sağlıyoruz. Girişimcilerin işletme kurması sonucu farklı destekler kapsamında o işletmelerin geliştirilmesi için destek programları uygulamaları yapıyoruz. KOSGEB 2010 yılında yeni bir yönetmelik ile Türkiye’ye yayılma konusunda 81 ilde müdürlüklerimiz kurulu. Isparta’da bu kapsamda 2010 yılı Temmuz ayında kuruldu. 2010 yılına kadar KOSGEB’in Isparta’ya Denizli ilimizden destekleri uzaktan veriliyordu. Uzmanlar buraya gelip incelemeleri yaptıktan sonra gerekli işlemleri yapıyorlardı. Tabi bu yerinde hizmet vermek kadar verimli olmuyordu. Nitekim bu olay verilen destek rakamlarını da yansıdı. 2000’li yıllardan 2010 yılına kadar KOBİ’lerimize 1.5 milyon TL destek sağlanmış. Isparta’da müdürlüğümüz kurulduktan sonra 1 yıl içinde 1.5 milyon TL destek sağlamıştır. Yani 10 yılın bedelini 1 yılda ödemiş olduk. 2020 yılına baktığımızda da pandemi olmasına rağmen Ispartalı 476 Kobi’mize toplamda 15 Milyon 775 Bin Lira destek sağlamış olduk.” dedi.Kurum yapısı hakkında bilgi veren KOSGEB Isparta İl Müdürü Yurdun YILDIRIM, tüm personelimizle desteklerimizi ve hizmetlerimizi vermeye devam ediyoruz. Bilgi almak isteyen ve desteklerden yararlanmak isteyen tüm Kobi ve girişimcilerimizi kurumumuza ziyarete bekleriz ifadelerini kullandı.Toplantı, katılımcılar tarafından sorulan soruların cevaplanmasıyla son buldu.