

Yaş sebze ve meyvede yüksek ihracat



Isparta'nın Ocak 2024 döneminde gerçekleştirdiği 29,5 milyon dolar değerindeki ihracatta en büyük hacmi yaş sebze ve meyve sektörü oluşturdu: 6 milyon 708 bin 11 dolar.



Mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde Isparta'nın ihracatı 2,2 milyon dolar büyüklüğünde gerçekleşti.



Orta ölçekli bir tekstil üretim bandına sahip olan Isparta'da bu alandaki ihracat verileri şöyle oluştu:

-Hazır giyim ve konfeksiyon: 1.057,55 dolar

-Tekstil ve hammaddeleri: 669,17 dolar



Kimyevi madde ve mamulleri ihracatı 1 milyon 528 bin dolar olarak kayıtlara geçti.



Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yayımladığı sektörel ihracat raporu şu şekilde:



Sektör Ocak '24



Demir ve Demir Dışı Metaller 289,72

Deri ve Deri Mamulleri 0,88

Elektrik ve Elektronik 31,52

Halı 2.334,83

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 1.057,55

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar M. 951,18

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.528,08

Kuru Meyve ve Mamulleri 66,94

Madencilik Ürünleri 6.692,91

Makine ve Aksamları 463,48

Meyve Sebze Mamulleri 1.799,64

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 2.224,59

Otomotiv Endüstrisi 0,24

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 257,78

Süs Bitkileri ve Mamulleri 618,51

Tekstil ve Hammaddeleri 669,17

Yaş Meyve ve Sebze 6.708,11

Çelik 67,09

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ü. 2.952,13

İklimlendirme Sanayii 813,11



Toplam 29.527,45