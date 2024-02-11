

Isparta yeni yıla 29,5 milyon dolar ihracat ile başladı



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) resmî verileri yayımladı: Isparta, Ocak 2024'te 29 milyon 527 bin 45 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi.

Isparta 2023 yılının aynı döneminde 31 milyon 332 bin 63 dolar değerinde ihracat yapmıştı.

Aralık 2023'te ihracat değeri 28 milyon 987 bin 35 dolar idi.



-Düzey- 2 TR 61 Ekonomi Bölgesi Ocak 2024 ihracatı 217,9 milyon dolar

Düzey- 2 TR 61 Ekonomi Bölgesi'ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur'da 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında 217 milyon 934 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılının aynı döneminde bu oran 213 milyon 678 bin dolar idi. Değişim oranı ('24/ '23) Pay ('24) (%)1,3 olarak hesaplandı.



-Türkiye toplam ihracatının yüzde 1,3'ünü Batı Akdeniz gerçekleştiriyor

Isparta, Antalya ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nde 1 Ocak- 1 Ocak 2024 tarihleri arasında ise ihracat 217 milyon 934 bin dolar olarak kayıtlara geçirildi. Bir önceki yılın aynı döneminde bu değer 213 milyon 678 bin dolar idi. Değişim oranı ('24/ '23) Pay ('24) (%)1,3 olarak hesaplandı.



Kent Ocak 2024 Ocak- Ocak 2024 (Bin dolar)



Antalya 184.875,40 184.875,40

Isparta 29.527,45 29.527,45

Burdur 17.708,97 17.708,97



Toplam 217.934 217.934

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2024 YILI- ISPARTA



DÖNEM İHRACAT (Bin Dolar)



Ocak 29.527,45



TOPLAM 29.527,45

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2023 YILI- ISPARTA



DÖNEM İHRACAT (Bin Dolar)



Ocak 31.332,63

Şubat 28.107,93

Mart 39.067,58

Nisan 30.120,53

Mayıs 34.971,21

Haziran 56.562,06

Temmuz 41.547,76

Ağustos 37.841,23

Eylül 40.922,65

Ekim 32.817,10

Kasım 30.437,29

Aralık 28.987,35



TOPLAM 432.715,31

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Isparta'nın Ocak 2024 ihracatı:29.527,45 dolar.

Isparta'nın Ocak-Ocak 2024 İhracatı:29.527,45dolar.

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Isparta'nın Ocak 2023 ihracatı:31.332,63dolar.

Isparta'nın Ocak-Ocak2023 İhracatı:31.332,63 dolar.

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Isparta'nın Aralık 2023 ihracatı:28.987,35 dolar. -

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