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Isparta yeni yıla 29,5 milyon dolar ihracat ile başladı

Isparta yeni yıla 29,5 milyon dolar ihracat ile başladı
TÜRKİYE 0
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Isparta yeni yıla 29,5 milyon dolar ihracat ile başladı
 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) resmî verileri yayımladı: Isparta, Ocak 2024'te 29 milyon 527 bin 45 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi.
Isparta 2023 yılının aynı döneminde 31 milyon 332 bin 63 dolar değerinde ihracat yapmıştı.
Aralık 2023'te ihracat değeri 28 milyon 987 bin 35 dolar idi.
 
-Düzey- 2 TR 61 Ekonomi Bölgesi Ocak 2024 ihracatı 217,9 milyon dolar
Düzey- 2 TR 61 Ekonomi Bölgesi'ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur'da 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında 217 milyon 934 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılının aynı döneminde bu oran 213 milyon 678 bin dolar idi. Değişim oranı ('24/ '23) Pay ('24) (%)1,3 olarak hesaplandı.
 
-Türkiye toplam ihracatının yüzde 1,3'ünü Batı Akdeniz gerçekleştiriyor
Isparta, Antalya ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nde 1 Ocak- 1 Ocak 2024 tarihleri arasında ise ihracat 217 milyon 934 bin dolar olarak kayıtlara geçirildi. Bir önceki yılın aynı döneminde bu değer 213 milyon 678 bin dolar idi. Değişim oranı ('24/ '23) Pay ('24) (%)1,3 olarak hesaplandı.
 
Kent                     Ocak 2024          Ocak- Ocak 2024 (Bin dolar)
 
Antalya                184.875,40                        184.875,40
Isparta                 29.527,45                          29.527,45
Burdur                 17.708,97                          17.708,97
 
Toplam               217.934                              217.934
-
 
2024 YILI- ISPARTA
 
DÖNEM                             İHRACAT (Bin Dolar)
 
Ocak                                   29.527,45                                       
 
TOPLAM                            29.527,45          
-
 
2023 YILI- ISPARTA
 
DÖNEM                             İHRACAT (Bin Dolar)
 
Ocak                                   31.332,63
Şubat                                  28.107,93
Mart                                    39.067,58
Nisan                                  30.120,53
Mayıs                                  34.971,21
Haziran                               56.562,06
Temmuz                             41.547,76
Ağustos                              37.841,23
Eylül                                    40.922,65
Ekim                                    32.817,10
Kasım                                  30.437,29
Aralık                                  28.987,35
 
TOPLAM                            432.715,31
-
 
Isparta'nın Ocak 2024 ihracatı:29.527,45 dolar.                
Isparta'nın Ocak-Ocak 2024 İhracatı:29.527,45dolar.
-
Isparta'nın Ocak 2023 ihracatı:31.332,63dolar.  
Isparta'nın Ocak-Ocak2023 İhracatı:31.332,63 dolar.
-
Isparta'nın Aralık 2023 ihracatı:28.987,35 dolar.                              -
-
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