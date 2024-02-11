

ABD'ye tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı: 7,1 milyon dolar

Katil İsrail'e ihracat devam ediyor: 278 bin dolar



Isparta, 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) 7 milyon 106 bin 51 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam anılan ülkeye dönük tüm zamanların ihracat rekoru niteliği taşıyor.



-Katil İsrail'e ihracat devam ediyor

Gazze'de Filistin halkına soykırım uygulayan katil İsrail'e ihracat hız kesmeden devam ediyor. Zira Ocak 2024 tarihinde de katil İsrail'e 278 bin 82 dolar değerinde ihracat yapıldı.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana çoğunluğu çocuk olmak üzere 30 bine yakın sivil halkı öldüren katil İsrail'e Aralık 2023'te 334 bin; Kasım'da ise 356 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştı.



Isparta, Almanya'ya 1 milyon 505 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi.

Birleşik Krallık'a ihracat ise 1 milyon 802 bin dolar olarak gerçekleşti.

Fransa 653 bin, Bulgaristan 674 bin, Avustralya 505 bin, Hollanda 249 bin, İspanya 650 bin, İtalya 384 bin dolar ihracat ile Isparta'nın Avrupa ihracat rotasını oluşturdu.

Rusya'ya ihracat hacmi ise 912 bin dolar değerine erişti.

Ukrayna'ya ihracat ise neredeyse bitme noktasına geldi: 23 bin dolar. Savaş öncesi Isparta, Ukrayna'ya aylık ortalama 100 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştiriyordu.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) resmî verilerine göre Isparta'nın ihracat atlası şöyle:



Ülke Oca. '24 Oca. '- Oca. '24 (Bin dolar)



ABD 7.106,51 7.106,51

ALMANYA 1.505,98 1.505,98

ANTALYA SERBEST B. 22,83 22,83

AVUSTRALYA 505,89 505,89

AZERBAYCAN 489,59 489,59

BAE 431,40 431,40

BELÇİKA 221,59 221,59

BULGARİSTAN 674,36 674,36

BİRLEŞİK KRALLIK 1.802,23 1.802,23

FRANSA 653,44 653,44

HOLLANDA 249,58 249,58

KANADA 221,47 221,47

KAZAKİSTAN 272,17 272,17

POLONYA 400,61 400,61

RUSYA FEDERASYONU 912,32 912,32

TÜRKMENİSTAN 861,74 861,74

UKRAYNA 23,20 23,20

YUNANİSTAN 18,77 18,77

ÇİN 3.319,55 3.319,55

ÖZBEKİSTAN 205,36 205,36

İSPANYA 650,88 650,88

İSRAİL 278,82 278,82

İSVEÇ 481,19 481,19

İTALYA 384,15 384,15



Toplam 29.527,45 29.527,45