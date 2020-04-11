Zerdeçal, Güney Asya kökenli bir bitkiden elde edilen güçlü aromatik içeren bir baharattır. Geleneksel tıpta oldukça yaygın olarak kullanılan zerdeçal birçok hastalığın tedavi edilmesine yardımcı olmaktadır. En önemli özelliği ise kansere karşı vücut direncini arttırarak sağlıklı hücrelerin yenilenmesini sağlamasıdır. İşte zerdeçalın faydaları ve şifa olduğu hastalıklar...
Zerdeçal, yapılan araştırmalar sonucunda birçok ilaçtan daha iyi etkiye sahip bir baharattır. Zencefilgiller familyasından olan zerdeçal, sarı çiçekli bir bitkiden elde edilmektedir. Ana vatanı Güney Asya olan zerdeçal, Hint Safranı olarak bilinmektedir. Sağlık açısından birçok bitki ve baharata göre oldukça faydalı olan zerdeçal, aktarlardan çok uygun fiyata temin edilebilmektedir. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde birçok sağlık problemlerine şifa kaynağı olması nedeniyle Hindistan’da yaygın olan geleneksel tıp tedavilerinde kullanılmaktadır. Vücuttaki zararlı maddelerin dışarıya atılmasına ve kanser hücrelerinin yok olmasına yardımcı olan antioksidan özelliği, zerdeçalın çok daha şifalı bir besin olmasına neden olmaktadır.
ZERDEÇALIN FAYDALARIAlternatif ve geleneksel tıp tedavisinde oldukça fazla kullanılan zerdeçal, antioksidan ve antibakteriyel özelliği sayesinde vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olarak mevsimsel hastalıklardan ve en tehlikeli olan kansere kadar birçok hastalıktan korumaktadır. Zerdeçalın insan sağlığına olan faydaları şöyledir:
- Kolesterol seviyesini dengeler, kalp ve damar sağlığını korur.
- Eklem ağrılarına iyi gelir ve romatizma oluşumunu engeller.
- Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur.
- Antidepresan özelliği ile stresi azaltarak sakinleşmeye yardımcı olmaktadır.
- Antioksidan özelliği ile vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Kanser hücreleriyle savaşarak vücuda yayılmasını engeller.
- Karaciğeri koruyucu özelliği vardır ve karaciğerin toksinlerden arınmasını sağlayarak daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
- Kanın damarlardaki dolaşımına yardımcı olarak damarların kireçlenmesine engel olur ve kalp krizi ve inme riskini en aza indirir.
- Kolon, meme, prostat ve cilt kanserlerine karşı etkili bir baharattır. Düzenli tüketilmesi durumunda kanser hücrelerinin yok olmasına yardımcı olur.
- Alzheimer ve buna riskini büyük oranda azaltır.
- İltihap önleyici ve sökücü özelliğe sahiptir.
- Mide asidini dengeler ve mide sağlığımı korur.
- Kan şekerinin sağlıklı bir seviyede tutar.
- Cildin daha pürüzsüz ve sağlıklı olmasına yardımcı olarak cilde canlılık verir.
- Sivilce, kesik, yanık, böcek ve sinek ısırığı gibi cilt rahatsızlıkları tedavisine iyi gelmektedir.
- Kilo vermeye yarımdı olmaktadır.
- Kanı temizleyerek damar tıkanıklığını önlemektedir.
ZERDEÇALIN YAN ETKİLERİ
İnsan sağlığına birçok faydası olduğu halde en az yan etkiye sahip olmaktadır. Ancak hangi besin olursa olsun dengesiz ve aşırı kullanmak bazı yan etkilere neden olmaktadır. Bunlardan biri ise kalp çarpıntısıdır. Dozunu ayarlamadan tüketildiği durumda meydana gelen bir semptomdur. Kanı incelttiği için ameliyat olacak kişilerin kullanımını en aza indirmesi tavsiye edilmektedir.
ZERDEÇALIN KULLANIM ŞEKİLLERİ
Zerdeçal Suyu: 500 ml suyun içine 1 yemek kaşığı zerdeçal karıştırılarak kaynatılır. Ardından 2 adet limon suyu eklenerek soğumaya bırakılır. Soğuma işlemi tamamlandıktan sonra ise 2 yemek kaşığı eklenir ve bu şekilde tüketilebilir. Yukarıda sayılan faydalarından zerdeçal suyu içerek istifade edilebilir.
Yoğurtlu Zerdeçal: Bir kasenin yoğurt içerisine 2 tatlı kaşığı zerdeçal ve 1 çay kaşığı tarçın ekleyerek akşamları tüketilmesi sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olarak daha çabuk kilo problemi olanların daha çabuk kilo vermesini sağlayacaktır.
Zerdeçal Maskesi: 1 yemek kaşığı zerdeçal, 1 yemek kaşığı bal, yarım yemek kaşığı yoğurt, yarım çay kaşığı elma sirkesi bir kabın içerinde iyice karıştırılır ve ardından bir fırça ya da pamuk yardımıyla yüze uygulanır ve yaklaşık 20-25 dakika bekletilerek durulanır. Haftada 2-3 kez uygulanması tavsiye edilen bu maske cildi ölü derilerden arındırarak daha sağlıklı ve dinamik bir görüntü kazanmasına yardımcı olur. Sivilce problemleri olan kişilerin sivilcelerinin hızla kurmasını ve iz bırakmadan hızla kurumasını sağlamaktadır.
Zerdeçal Çayı: İlk olarak 2 bardak kadar su kaynatılır. Ardından kaynayan suyun içerisine 2 çay kaşığı toz zerdeçal eklenir. 10 dakika demlenmesi beklenir ve isteğe bağlı olarak limon ve bal eklenerek tüketilebilir. Günde bir fincan tüketilmesi tavsiye edilen zerdeçal çayı, yaralara sürüldüğünde daha çabuk iyileşmesini sağlamaktadır.
10 GR ZERDEÇAL BESİN DEĞERLERİ
Karbonhidrat 6.71
Protein 0.97
Yağ 0.33
Lif 2.27
Kolesterol 0
Sodyum 2.7
Potasyum 208
Kalsiyum 16.8
Vitamin A 0
Vitamin C 0.07
Demir 5.55