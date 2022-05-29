Uluborlu MYO Öğrencilerinden 7. Grafik Tasarım Sergisi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı öğrencilerinin çalışmalarından oluşan karma sergi açıldı.
IYAŞ Park AVM’de gerçekleşen sergiye ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Rektör Yardımcıları, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.
Düzenlenen sergide, öğrencilerin eğitim öğretim süresinde hazırladıkları kolaj, tipografi, fotoğraf, dergi ve kitap kapağı tasarımları sergilendi.
3 gün açık kalacak sergide Rektör Diler, eserleri tek tek incelerken hazırlayan öğrencilerden eserleri hakkında bilgiler aldı.