İŞKUR’dan 64 Kişilik İş Fırsatı

Isparta’da iş arayanlara yönelik önemli bir istihdam programı başlatılıyor. Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü iş birliğinde, kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere 64 kişilik İşgücü Uyum Programı düzenlenecek.

Programa başvurular 7 Mayıs – 11 Mayıs 2026 tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170, İŞKUR e-şube ve İl Müdürlüğü üzerinden yapılabilecek. Katılımcılar, 13 Mayıs 2026 tarihinde noter kurası ile belirlenecek.

Seçilen adaylar 1 Haziran 2026’da göreve başlayacak ve program 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. Program kapsamında Isparta merkez başta olmak üzere birçok ilçede istihdam sağlanacak.

Yetkililer, programın özellikle işsiz bireylerin mesleki becerilerini geliştirmeyi ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedeflediğini belirtti.