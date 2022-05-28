Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, beraberinde oda başkanlarıyla birlikte, Isparta’nın yeni Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.12 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Isparta’daki görevine başlayan Vali Aydın Baruş'a Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ve oda başkanlarınca ziyaret gerçekleştirildi. Birlik Başkanı Ahmet Tural, ziyarette Birlik ve odalarla esnafa yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Tural, Vali Baruş'a vereceği hizmetlerde başarılar diledi. Birlik Başkanı Tural ve oda başkanlarına nazik ziyaretleri için teşekkür eden Vali Baruş da güller ve göller diyarı Isparta’ya tüm paydaşlarla birlikte hizmet etmekten büyük mutluluk duyacağını ifade etti. Ziyarette Başkan Tural, Vali Baruş'a Türk Bayrağı rozeti armağan ederken, ziyaret iyi dilek temennileriyle son buldu.