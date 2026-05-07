Gönen’de Uyuşturucu Operasyonu

Isparta’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Gönen ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanırken, toplam 4 bin 880 kullanımlık kâğıt uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekiplerinin, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.



