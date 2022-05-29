Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Sektörel Danışma Kurulu Toplantısı üst düzey katılım ile yapıldı.ISUBÜ ESÜF Danışma Kurulu 27 Mayıs 2022 Cuma günü saat 10.30’da Aydemir Alabalık Tesislerinde (Narlı Mevki Çukurçay Kanyonu)’nda gerçekleşti.Toplantıya Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İbrahim Diler, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. M. Altuğ Atalay, ITSO Meclis Başkanı Şahlanlar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şahlan, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Kubilay, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Teknik Müdür Yardımcı Cafer Bulut, Canlar Alabalık işletmecisi Alim Can, Isparta Su Ürünleri Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mustafa Aydemir, Özpekler Alabalık Yasin Özpek, Yüksek Su Ürünleri Mühendisi Tamer Demirkan, Isparta Tarım Orman İl Müdürlüğü’nden Su Ürünleri Mühendisi Kısmet KARKIN, ESÜF Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Çetinkaya, ESÜF Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Diler, ESÜF Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seçil Metin, ESÜF Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Sevgili, ESÜF Dr. Öğretim Üyesi Gürkan Diken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Bayram Demir, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Arif Bıyık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Mühendis Turgay Meke, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Mühendis Gülhan Altuntay ve ÖZPEKLER Satış Müdürü Tarkan Şengül katıldı.Isparta Su Ürünleri Yetiştiriciler Birliği Başkanı ve Aydemir Balık Tesisleri işletmecisi Mustafa Aydemir’in ev sahipliğinde yapılan toplantıda, ülkemizdeki su ürünleri ile ilgili sorunlar masaya yatırıldı ve alternatif çıkış yolları arandı.