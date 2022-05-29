Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri tarafından hayata geçirilen “Görme Engellilerle Sosyal Etkinlikler” isimli sosyal sorumluluk projesi, Türkiye Görme Engelliler Derneği üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.Proje kapsamında halkımıza, görme engelli vatandaşlarla farkındalık oluşturmak amacıyla görme engellilere özgü bir takım sporu olan golbol maçı yapıldı. Ardından görme engelli vatandaşlarla, gönüllü sesli anlatıcılar eşliğinde film izleme etkinliği yapıldı.Projeyi gerçekleştiren üniversite öğrencileri, “Yapmış olduğumuz sosyal sorumluluk projesi bizler için çok verimli ve eğlenceli geçti. Farkındalık kazanmamızı sağladı, diğer insanlarında farkındalık kazanmasına aracı olmak bizleri çok mutlu etti. Bu projede bizlere katkılarından dolayı Süleyman Demirel Üniversitesi Sinema Topluluğu Danışmanı Öğr. Gör. Evren Nazım ARAT’a Topluluk Başkanı Ahmetcan ÖZER’e ve topluluk üyeleri Tuçe SARI, Kaan Berk GÜLTEKİN’e Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şubesi Başkanı Mehmet Ali ÖZBEY’e ve bizlere eve sahipliği yapan Türkiye Görme Engeliler Derneği Isparta Şubesi’ne ve böyle bi projeye imza atmamızı sağlayan Prof. Dr. Ümit ARKLAN’a teşekkürlerimizi sunarız” diyerek projede emeği geçenlere temennilerini iletti.