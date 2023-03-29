Türkiye'nin En Eski Halı Yıkama Ustası Bülent Menge İş Hayatına Veda Ediyor

Isparta'da Halı Yıkama Ustası Bülent Menge'ye Veda Ziyareti

Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Ahmet Tural, Bülent Menge Ustaya Teşekkür Etti

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, ilimizde 55 yıldır halı yıkama mesleğiyle uğraşan ve Birliğimizde 44 yıldır aktif üyeliği bulunan Türkiye'nin en eski halı yıkama ustası Bülent Menge'nin mesleğini bırakacak olması nedeniyle veda ziyareti gerçekleştirdi.Ustasına, ilimiz ekonomisine ve istihdamına sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür eden Tural, "Uzun yıllar boyunca mesleğini titizlikle icra eden Bülent Menge ustamızın emeği ve tecrübesi bizler için çok değerli. Kendisi, sektördeki 55 yıllık deneyimini bizlerle paylaşarak birçok esnafımıza ışık tuttu. Mesleğini bırakacak olması nedeniyle bizlere veda ziyaretinde bulunması bizleri çok duygulandırdı. Kendisine hayırlı ve sağlıklı bir ömür sürmesini diliyorum." dedi.Birlik olarak, ilimizdeki esnafların ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını belirten Tural, mesleği bırakan ustaların tecrübelerini genç nesillere aktarmanın önemine de dikkat çekti.