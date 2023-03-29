Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Antalya Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bolat Ünsal'ın hayırlı olsun ziyaretiyle karşılaştı. Ünsal, Tural'ın yeniden Bölge Birliği Başkanı ve TESKOMB Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti. Ayrıca, Tural'ın yeğeni Mehmet Tural'ın vefatı nedeniyle taziyelerini de sundu.

Ziyaret sırasında, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin çalışmaları değerlendirilirken, esnaf ve sanatkarların talepleri de ele alındı. Tural, Ünsal'a kendisine gösterdiği nezaket için teşekkür ederken, çalışmalarında başarılar diledi.