"Atabey ilçesinde 6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı Fidanları Toprakla Buluştu"

"400 Fidanla 6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı Oluşturuldu"

"Isparta'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde '6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı' Açıldı"

Isparta'nın Atabey ilçesinde, 6 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, 400 sedir fidanı toprakla buluşturularak "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" oluşturuldu.Törene, Isparta Valisi Aydın Baruş, Atabey Kaymakam Vekili Adem Çelik, Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Isparta il ve Atabey ilçe protokol üyeleri, öğrenciler ve depremzede aileler katıldı. İlçe Müftüsü Dr. Semih Acet tarafından yapılan dua ile başlayan törende konuşma yapan Vali Baruş, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşların unutulmayacağını belirtti ve hatıra ormanı oluşturulması fikrine destek verdi.Etkinlikte 1 hektar alanda 400 sedir fidanı toprakla buluşturularak can suyu verildi. Ormanın, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için bir anı olarak kalması planlanıyor.