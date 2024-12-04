TÜRKİYE ORTALAMASI DÜNYAYI GEÇTİ

Rapora göre Türkiye’de nüfusun yüzde 87’si sosyal medya kullanıyor. Bu oran, dünya ortalamasının üstünde. En çok kullanılan platformlar arasında Instagram (58,4 milyon kullanıcı), YouTube (58,1 milyon kullanıcı) ve WhatsApp (52 milyon kullanıcı) yer aldı.

DİĞER ÜLKELERDE YASAKLAR GÜNDEMDE

Birçok ülke, sosyal medya platformlarını kamusal cihazlarda yasaklamaya başladı. Fransa, Norveç ve Kanada gibi ülkeler, bu platformların güvenlik riskleri yarattığı gerekçesiyle çeşitli kısıtlamalar getirdi.

Sosyal medyanın olumlu ve olumsuz etkilerinin dengeye oturtulması adına Türkiye'deki düzenlemelerin nasıl şekilleneceği merak konusu.