İslam Memiş’ten 2025 Asgari Ücret Tahmini: Orta Yol Zor

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025 yılı asgari ücret artışına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Milyonlarca işçi ve işverenin merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde Memiş, tahminlerini ve değerlendirmelerini paylaştı.

Memiş, Türkiye Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, Kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirerek, enflasyon farkının yüzde 2,24, yıllık enflasyonun ise yüzde 47 seviyesine ulaştığını belirtti. Enflasyonla mücadelede iyi niyetli adımlar atıldığını vurgulayan Memiş, ancak bunun sonuçlarının alınmasının zaman alacağını ifade etti.

İşçi ve İşveren Arasında Farklı Görüşler

İslam Memiş, asgari ücret görüşmelerinde işçi, işveren ve hükümet arasındaki çıkar çatışmalarına da dikkat çekti. Memiş, hükümetin “Vatandaşı ezdirmeyeceğiz” taahhüdüne karşılık, işverenlerin artan maliyetlerden, işçilerin ise geçim sıkıntısından şikayetçi olduğunu belirtti.

“Üç farklı bakış açısı mevcut. İşçi ve işveren arasında orta yolu bulmak zor. Kişisel öngörüm, 2025 asgari ücret artışının yüzde 24-25 bandında olacağı yönünde” ifadelerini kullandı.

Enflasyon ve Faiz Politikasına Vurgu

Memiş, küresel risklerin ve enflasyonla mücadeledeki dışsal etkilerin süreci zorlaştırdığını da ekledi. Özellikle ABD politikaları ve dünya ekonomisindeki belirsizlikler, enflasyon mücadelesini sekteye uğratabilir. Faiz indirimlerinin ise ne zaman başlayacağı ve piyasalara nasıl yansıyacağı hala merak konusu.

2025 yılına dair ekonomi yönetiminin iyimserliğini sürdürdüğünü belirten Memiş, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu ancak vatandaşın hissettiği enflasyonun gerilemediğini de sözlerine ekledi.

Asgari ücretle ilgili nihai karar, 10 Aralık’taki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında açıklanacak.