Plaka Yenileme İşlemlerinde Yeni Dönem Başladı

Kayıp Plakalar İçin Artık e-Devlet Kolaylığı

4 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, araç plakalarını kaybeden vatandaşların yenileme işlemlerinde devrim niteliğinde değişiklikler getiriyor.

Yeni Düzenleme Neleri Değiştiriyor?

Mevcut sistemde kayıp plaka yenileme işlemleri için vatandaşlar, noter onayı ve Trafik Şube Müdürlüğü’nden alınacak belgelerle Şoförler Odası’na başvurmak zorundaydı. Ancak yeni yönetmelikle bu süreç daha pratik hale getirildi.

e-Devlet Üzerinden Plaka Yenileme

Yönetmelik değişikliğine göre, artık kayıp tescil plakalarının yenilenmesi için şu işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek:

Plaka Basım Talep Belgesi oluşturulması,

oluşturulması, İletişim Bilgilerinin Güncellenmesi ,

, Araca Ait Özet Tescil Bilgileri Raporunun Hazırlanması.

Bu yenilikle birlikte, vatandaşlar noter ve Trafik Şube Müdürlüğü gibi fiziksel başvurularla vakit kaybetmeden işlemlerini dijital ortamda kolayca tamamlayabilecekler.

Vatandaşa Kolaylık Sağlanacak

Yeni uygulama, hem işlemlerin hızlanmasını hem de bürokratik yükün azalmasını hedefliyor. Plaka yenileme işlemlerinde e-Devlet kolaylığıyla vatandaşlar, işlemlerini oturdukları yerden hızlıca halledebilecek.

Söz konusu değişiklikle ilgili detaylara e-Devlet platformu üzerinden ulaşabilir, işlemleriniz için ilgili adımları takip edebilirsiniz.



