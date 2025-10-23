isparta-ozel-guvenlikisparta-oto-ekspertiz

Isparta'da Kışa Hazırlık Başlasın: Koza Tekstil Çünür Şubesi İndirim Çadırı'nda Sıcak Fırsatlar!

Isparta'da Kışa Hazırlık Başlasın: Koza Tekstil Çünür Şubesi İndirim Çadırı'nda Sıcak Fırsatlar!
ISPARTA İNTİHAR HABERLERİ 0
isparta-oto-ekspertiz-raporu

Isparta'da Kışa Hazırlık Başlasın: Koza Tekstil Çünür Şubesi İndirim Çadırı'nda Sıcak Fırsatlar!

Ekim ayının son günlerinde, serinleyen havalarla birlikte kış mevsimine geçiş heyecanı sardı Isparta'yı. Kaliteli giyimin vazgeçilmez adresi Koza Tekstil, Çünür Şubesi önünde kurduğu dev indirim çadırıyla bu dönemin vazgeçilmez konforunu uygun fiyatlarla sunuyor. "Kampanyalar Bitmez" sloganıyla alışveriş tutkunlarını büyüleyen çadır, özellikle termal iç giyim, pijama takımları ve mevsimlik tekstil ürünleriyle dolup taşıyor. Mevsimin ilk soğuklarına karşı hazırlıklı olmak isteyenler için birebir fırsatlar burada!

Çadırın girişinde, renk renk pijama takımları ve iç giyim reyonları dikkat çekiyor. Yumuşacık dokulu, kadın ve erkek pijama setleri sadece 200 TL'den başlayan fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Kışın vazgeçilmezi termal içlikler ise, yüksek kaliteli kumaşlarıyla hem sıcak tutuyor hem de şık bir görünüm sağlıyor – fiyatlar 150 TL'den başlıyor! Çadırın geniş alanında asılı duran montlar, kazaklar ve yelekler; sonbahar-kış koleksiyonundan seçilmiş ürünler arasında öne çıkıyor. Dışarıdaki tezgahlarda ise renkli atkılar, bere takımları ve eldivenler gibi aksesuarlar, günlük alışverişi renklendiriyor. Stoklarla sınırlı olan bu indirimler, çadırın kalabalığından da belli: Müşteriler, aileleriyle birlikte sabah erken saatlerden itibaren akın ediyor.

Koza Tekstil yetkilileri, "Mevsim geçişlerinde müşterilerimizin konforunu ön planda tutuyoruz. Kaliteli termal ürünlerimizi ve pijama koleksiyonumuzu en uygun fiyatlarla sunmak bizi mutlu ediyor. İlgiden memnunuz, kışa sıcacık bir başlangıç için herkesi bekliyoruz" diyor. Modern AVM binasının hemen önünde kurulan çadır, hem toptan hem perakende alışverişi kolaylaştıran geniş alanıyla pratiklik sunuyor. Çünür Mahallesi Batı Bulvarı No:102'deki şubeye uğrayanlar, sadece indirimlerden değil, aynı zamanda keyifli bir alışveriş atmosferinden de faydalanıyor.

Kasım ayına girerken, bu sıcak fırsatları kaçırmayın! Koza Tekstil İndirim Çadırı'na uğrayarak, kış gardırobunuzu termal iç giyim ve pijamalarla güçlendirin. Kaliteyi ucuza almanın tam zamanı – siz de bu çadırın sıcaklığına ortak olun!

 

Whats-App-mage-2025-10-22-at-19-49-57-1

Whats-App-mage-2025-10-22-at-19-49-57-2

Whats-App-mage-2025-10-22-at-19-49-57-3

Whats-App-mage-2025-10-22-at-19-49-57-4

Whats-App-mage-2025-10-22-at-19-49-57-5

Whats-App-mage-2025-10-22-at-19-49-57-6

Whats-App-mage-2025-10-22-at-19-49-57-7

Whats-App-mage-2025-10-22-at-19-49-57-8

Whats-App-mage-2025-10-22-at-19-49-57-9

Whats-App-mage-2025-10-22-at-19-49-57-10

Whats-App-mage-2025-10-22-at-19-49-57-11

Whats-App-mage-2025-10-22-at-19-49-57-12

Whats-App-mage-2025-10-22-at-19-49-57-13

Whats-App-mage-2025-10-22-at-19-49-57-14

Whats-App-mage-2025-10-22-at-19-49-57-15

Whats-App-mage-2025-10-22-at-19-49-57
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Kışa Hazırlık Başlasın: Koza Tekstil Çünür Şubesi İndirim Çadırı'nda Sıcak Fırsatlar!
Gül Duş: Isparta’da Duşakabin Tamiri ve Banyo Yenilemede Uzman Eller!
Isparta’da Profesyonel Araç Bakım ve Koruma: Talat Car Detailing Farkı!
Kaya Balık Tezgahlarında Hergün Taptaze Balıklar
Isparta Sosyete Et Sarayı 1 Ayda Müşterilerini Büyüledi: Taze Etler ve Lezzet Şöleni Devam Ediyor
Güneş Erkek Kuaförü Yeni Otogar’da Hizmete Devam Ediyor
Isparta’da Çalınan Motosikletler Bulundu: Şüpheli Yakalandı
Isparta’da Motosiklet Hırsızı Tutuklandı
Isparta’da Narkotik Ekiplerinden Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
Bilişim Üzerinden Dolandırıcılık ve Yağma Yapan Şüpheliler Tutuklandı
Beta Baskı Tasarım’dan İşletmelere Şık ve Kurumsal Çözümler
Ahmed Akca ile Hayata Dair Her Şey: Duygu, Gerçeklik ve Derin Hikâyeler YouTube’da
İtimat İstikbal’den Büyük Fırsat: Maliyetine Satışlar Başladı! Kaçırmayın!
Mobilyada Yeni Nesil Vizyon: Osman Türker İmzası
Isparta Kaya Balık’ta Tazelik Sezonu Başladı! Mevsimin En Lezzetli Balıkları Tezgahta
Gündem Oto Müzik’ten Multimedya ve Kayıt Kamerası Çözümleri
Isparta’da Narkotik Ekiplerinden İki Ayrı Operasyon
Isparta’da Kuyumcu Dolandırıcılığı: 2 Şüpheli Aksaray’da Yakalandı
Isparta'da Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı
Isparta’da Kaçak İçki Operasyonu: 2 Şüpheliye İşlem
Isparta’da Cezaevi Firarisi Yakalandı: 71 Dosyadan Aranıyordu
Isparta’da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi
Isparta’da “Narkoalan Uygulaması”: 2 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı
En İyi Kişiye Özel Anatomik Saç Kesimi: Yüksel Hair Concept'de
Isparta’da Yunus Timlerinden Bonzai Operasyonu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-OTO-SES-MULTİMEDYA-CARPLAY

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

ısparta cam balkon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Sosyete Et Sarayı 1 Ayda Müşterilerini Büyüledi: Taze Etler ve Lezzet Şöleni Devam EdiyorIsparta Sosyete Et Sarayı 1 Ayda Müşterilerini Büyüledi: Taze Etler ve Lezzet Şöleni Devam Ediyor17 Ekim 2025
Güneş Erkek Kuaförü Yeni Otogar’da Hizmete Devam EdiyorGüneş Erkek Kuaförü Yeni Otogar’da Hizmete Devam Ediyor16 Ekim 2025
Isparta’da Profesyonel Araç Bakım ve Koruma: Talat Car Detailing Farkı! Isparta’da Profesyonel Araç Bakım ve Koruma: Talat Car Detailing Farkı!22 Ekim 2025
Gül Duş: Isparta’da Duşakabin Tamiri ve Banyo Yenilemede Uzman Eller!Gül Duş: Isparta’da Duşakabin Tamiri ve Banyo Yenilemede Uzman Eller!22 Ekim 2025
Isparta'da Kışa Hazırlık Başlasın: Koza Tekstil Çünür Şubesi İndirim Çadırı'nda Sıcak Fırsatlar!Isparta'da Kışa Hazırlık Başlasın: Koza Tekstil Çünür Şubesi İndirim Çadırı'nda Sıcak Fırsatlar!22 Ekim 2025
Kaya Balık Tezgahlarında Hergün Taptaze BalıklarKaya Balık Tezgahlarında Hergün Taptaze Balıklar21 Ekim 2025
Çatılarda Güvenin Adı: Onur Yağmur Olukları!Çatılarda Güvenin Adı: Onur Yağmur Olukları!21 Ekim 2025