Isparta'da Kışa Hazırlık Başlasın: Koza Tekstil Çünür Şubesi İndirim Çadırı'nda Sıcak Fırsatlar!

Ekim ayının son günlerinde, serinleyen havalarla birlikte kış mevsimine geçiş heyecanı sardı Isparta'yı. Kaliteli giyimin vazgeçilmez adresi Koza Tekstil, Çünür Şubesi önünde kurduğu dev indirim çadırıyla bu dönemin vazgeçilmez konforunu uygun fiyatlarla sunuyor. "Kampanyalar Bitmez" sloganıyla alışveriş tutkunlarını büyüleyen çadır, özellikle termal iç giyim, pijama takımları ve mevsimlik tekstil ürünleriyle dolup taşıyor. Mevsimin ilk soğuklarına karşı hazırlıklı olmak isteyenler için birebir fırsatlar burada!

Çadırın girişinde, renk renk pijama takımları ve iç giyim reyonları dikkat çekiyor. Yumuşacık dokulu, kadın ve erkek pijama setleri sadece 200 TL'den başlayan fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Kışın vazgeçilmezi termal içlikler ise, yüksek kaliteli kumaşlarıyla hem sıcak tutuyor hem de şık bir görünüm sağlıyor – fiyatlar 150 TL'den başlıyor! Çadırın geniş alanında asılı duran montlar, kazaklar ve yelekler; sonbahar-kış koleksiyonundan seçilmiş ürünler arasında öne çıkıyor. Dışarıdaki tezgahlarda ise renkli atkılar, bere takımları ve eldivenler gibi aksesuarlar, günlük alışverişi renklendiriyor. Stoklarla sınırlı olan bu indirimler, çadırın kalabalığından da belli: Müşteriler, aileleriyle birlikte sabah erken saatlerden itibaren akın ediyor.

Koza Tekstil yetkilileri, "Mevsim geçişlerinde müşterilerimizin konforunu ön planda tutuyoruz. Kaliteli termal ürünlerimizi ve pijama koleksiyonumuzu en uygun fiyatlarla sunmak bizi mutlu ediyor. İlgiden memnunuz, kışa sıcacık bir başlangıç için herkesi bekliyoruz" diyor. Modern AVM binasının hemen önünde kurulan çadır, hem toptan hem perakende alışverişi kolaylaştıran geniş alanıyla pratiklik sunuyor. Çünür Mahallesi Batı Bulvarı No:102'deki şubeye uğrayanlar, sadece indirimlerden değil, aynı zamanda keyifli bir alışveriş atmosferinden de faydalanıyor.

Kasım ayına girerken, bu sıcak fırsatları kaçırmayın! Koza Tekstil İndirim Çadırı'na uğrayarak, kış gardırobunuzu termal iç giyim ve pijamalarla güçlendirin. Kaliteyi ucuza almanın tam zamanı – siz de bu çadırın sıcaklığına ortak olun!



