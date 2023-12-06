Türk Kadınlar Birliği, Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının 89. Yıldönümünü Ankara’da Kutladı

Türk Kadınlar Birliği (TKB) Isparta Şubesi, Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının tanınmasının 89. Yıldönümünü diğer şubelerle birlikte Ankara’da kutladı. Günün anısına Anıtkabir’i ziyaret eden Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi yönetimi, aynı zamanda Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Merkezi'ni de ziyaret etti.5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının tanınmasının 89. Yıldönümü, Ankara'da Türk Kadınlar Birliği tarafından kutlandı. Türk Kadınlar Birliği Isparta Şube Başkanı Semiramis Zehra Karataş ve beraberindeki heyet, diğer şubelerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu. Ziyaret sırasında Başkan Karataş, Anıtkabir anı defterine duygusal bir mesaj bıraktı.Başkan Karataş'ın öncülüğünde gerçekleşen ziyaret, Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi'nde devam etti. TKB Isparta Şubesi heyeti, TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün ve TÜED Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Isparta Şube Başkanı Abdülkadir Ersal tarafından ağırlandı.Ziyaret sırasında Genel Başkan Kazım Ergün, "5 Aralık 1934 tarihinde Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı veren Büyük Önderimiz Atatürk’ün ilkeleri ışığında ilerlemeye devam ediyoruz. Bütün kadınlarımızın bu anlamlı gününü şahsım ve teşkilatım adına en içten duygularımla kutluyorum" dedi.Başkan Karataş da yaptığı konuşmada, Türk Kadınlarına Seçme ve Seçilme Hakkının tanınmasından duydukları gururu ve minneti dile getirdi. Anıtkabir ziyareti ve TÜED Genel Merkezi ziyaretiyle birlikte Türk Kadınlar Birliği, kadın hakları ve ilerlemeye yönelik taahhütlerini bir kez daha vurgulamış oldu.