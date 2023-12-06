BAKA ve İŞKUR İş Birliği ile Forklift Operatörleri Yetiştirildi

Isparta Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında teorik ve uygulamalı Forklift Operatörlüğü kursunu başarıyla tamamlayan gençler, Vali Aydın Baruş'un katılımıyla gerçekleşen törenle sertifikalarını aldılar.Vali Baruş'un konuşmasında vurguladığı gibi, Isparta'da özellikle soğuk hava depoları ve diğer sanayi tesislerinde Forklift Operatörü ihtiyacı bulunmaktadır. BAKA ve İŞKUR'un iş birliğiyle açılan kurs, bu ihtiyacı karşılamayı hedeflemektedir. Kurs sürecini başarıyla tamamlayan gençler, sertifika alarak istihdam sürecine dahil olmaya hak kazandılar.İŞKUR'a kayıtlı 18-34 yaş arası gençlere yönelik düzenlenen kurs, toplamda 60 saat süresince teorik ve uygulamalı eğitimler içerdi. Bu eğitimle, Isparta'da istihdamı zor olan mesleklerden biri olan Forklift Operatörlüğü alanında genç işsizlerin istihdam edilebilirlik düzeyi artırılmaya çalışılmıştır.Eğitimlerin ikinci aşaması halen devam etmekte olup, katılımcıların başarılı bir şekilde tamamlamasının ardından birçok sektörde istihdam imkanları doğacak. Bu kapsamda, organize sanayi bölgeleri, soğuk hava depoları, meyve-sebze işleme tesisleri, kerestecilik ve orman ürünleri işletmeleri gibi çeşitli sektörlerde iş fırsatları oluşturularak gençlerin istihdam edilebilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.