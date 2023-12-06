Başkan Veli Gök, Mezarlık İşlerinde Bir İlki Gerçekleştirdi: Bayan Gassal Göreve Başladı

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, ilçede daha önce bulunmayan ve büyük bir ihtiyaç olarak hissedilen bayan gassal hizmetini hayata geçirdi. Belediyenin bünyesinde görevlendirilen 2 bayan gassal personel, cenaze yıkama işlemlerini gerçekleştirecek ve aynı zamanda dua ve Kur'an-ı Kerim okuma hizmeti sunacak.

Başkan Gök'ün talimatları doğrultusunda göreve başlayan bayan gassal personel, ilçede cenaze işlemlerini yürütecek. Bu hizmet kapsamında cenaze arkasından dua ve Kur'an-ı Kerim okuyarak, rahmetliye son görevlerini yerine getirecekler. Bayan gassal personel, Eğirdir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek.

Vatandaşlar, cenaze durumunda 153 numaralı Zabıta telefonunu arayabilecekleri gibi, anında ulaşabilecekleri 0530 823 36 63 numaralı telefondan da mezarlık işleri sorumlusuna ulaşabilecekler. Başkan Gök'ün bu adımıyla birlikte, ilçe sakinleri artık bu hizmeti daha kolay ve erişilebilir bir şekilde alabilecekler. Bu uygulama, özellikle bayan gassal hizmeti bulma konusundaki zorlukları ortadan kaldırmayı amaçlıyor.