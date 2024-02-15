TURAL EMRE’DE GÖNÜLLERİ FETHETTİ

31 MART’TA TARİH YAZACAĞIZ

İyi Parti Belediye Başkanı Ahmet Tural, ilk açık hava toplantısını Emre Meydanlığı'nda gerçekleştirdi. Sevgi seliyle karşılanan Tural, mahalledeki vatandaşlara hitap ederek, önemli vaatlerde bulundu. Başkan Tural, Isparta'nın sorunlarına çözüm getirmek ve şehri hak ettiği yere taşımak için halkın desteğini istedi. Emre ve Hisar Mahallesi sakinlerine sosyal tesis ve pazar yeri müjdesi veren Tural, mevcut belediye yönetimini eleştirerek, Isparta'nın temel sorunlarına kulak tıkamakla suçladı. Tural, 31 Mart yerel seçimlerinde tarih yazacaklarını belirtti.

İyi Parti Belediye Başkanı Ahmet Tural, ilk açık hava toplantısını Emre Meydanlığı'nda düzenledi. Öküzbattı Mesireliği'nin halkın kullanımına sunulması sözünü veren Tural, Emre ve Hisar Mahallesi'ne sosyal tesis ve pazar yeri vaadinde bulundu. Tural, mevcut belediye yönetimini Isparta'nın temel sorunlarına kulak tıkamakla suçladı.31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim çalışmalarını sürdüren İyi Parti Belediye Başkanı Ahmet Tural, mahallelerde açık hava toplantılarına başladı. Emre Meydanlığı'nda gerçekleşen ilk açık hava toplantısında Tural, büyük bir coşkuyla karşılandı. Renkli anların yaşandığı toplantıda Tural, Isparta'nın şehrülemini oluşturmayı ve kentini ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.Tural, belediyenin sadece kaldırım yapmak, altyapı yapmak, asfalt dökmek ve çöp toplamak gibi görevlerle sınırlı olmadığını belirterek, şehrülemin olmanın şehri sürekli ileriye götürmek demek olduğunu söyledi. Mevcut belediye yönetimini eleştiren Tural, Isparta'nın çözüm bekleyen kentsel dönüşüm, trafik, sosyal konut, içme suyu gibi sorunlarına değindi.Başkan Adayı Tural, göreve gelmeleri durumunda yeni imar alanı açılmayacağını ve kentsel dönüşümün öncelikli olarak ele alınacağını belirtti. Öküzbattı Mesireliği'nin bakımsız bırakıldığını ifade eden Tural, bu bölgeye çevre düzenlemesi ve rehabilite çalışmalarını başlatacaklarını söyledi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla İyi Kart uygulamasını hayata geçireceklerini belirten Tural, istihdam oluşturmak için güneş enerji paneli üretim fabrikası kuracaklarını ifade etti.Emre ve Hisar Mahallesine çok amaçlı mahalle sosyal tesisi kazandıracaklarını dile getiren Başkan Adayı Tural, modern bir pazaryeri sözü verdi. Tural, konuşmasını Fehmi Gezer'i sahneye davet ederek tamamladı ve 31 Mart'ta tarih yazacaklarını belirtti.